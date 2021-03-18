Народные приметы на четверг, 18 марта.

Запреты дня 18 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Конона Огородника freepik.com

В четверг, 18 марта 2021 года, православные христиане чтут память святого мученика Конона Исаврийского и Конона Градаря.

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Что нельзя делать на Конона Огородника 18 марта 2021?

Не стоит идти на шопинг. Купленные в этот день вещи долго не прослужат

Приметы и поверья на Конона Огородника 18 марта 2021

Если 18 марта ясная и сухая погода, то летом не будет града.

Считалось, что если в этот день грачи гнездятся, то через три недели можно было сеять хлеб.

А если 18 марта в лесу появились первые подснежники, то можно начинать работу в поле.

В день Конона было принято замачивать семена овощей для высадки. Также, начиная с 18 марта, нужно было копать огород.

Другие праздники 18 марта 2021

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Именины 18 марта 2021

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По православному церковному календарю День ангела отмечают Адриан (житель Адриатики), Архелай (начальник людей), Георгий (земледелец), Давид (любимец), Евлампий (факел, свет), Евлогий (доброречивый), Иван (Божье благоволение), Ираида (дочь героя), Исихий (спокойствие, тишина), Кирилл (солнце), Конон (трудящийся), Константин (постоянный), Мардарий (жизнерадостный), Марк (принадлежащий богу Марсу), Николай (победитель народов), Онисий (польза), Феофан (являющий Бога), Фёдор (Божий дар), Фотий (светлый).

По католическому – Александр (защитник), Кирилл (солнце), Сальватор (спаситель), Фридиан (мир, безопасность), Эдуард (страж богатства).

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