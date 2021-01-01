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Как соблюдать Великий пост: полезные советы

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Великий пост - это время, когда не столько нужно ограничивать себя в еде, сколько находиться в духовном сосредоточении.
Как соблюдать Великий пост
Как соблюдать Великий пост
istockphoto.com

С 15 марта 2021 года начнется Великий пост. Он будет продолжаться семь недель до Пасхи, которую в этом году будем праздновать 2 мая. 

В первые два дня поста и в Страстную Пятницу рекомендуется воздержаться от еды, а остальное время соблюдать умеренность в еде. В пост нельзя употреблять в пищу мясные и молочные продукты, продукты животного происхождения, рыбу, сладости, а также следует отказаться от массовых развлечений и интимных отношений.

Для людей преклонных лет, больных, маленьких детей, беременных и кормящих женщин, а также путешественников, военных и заключенных пост может быть не таким суровым. Детям обычно рекомендуют воздержаться от сладостей.

Как правило, ограничения зависят от образа жизни, работы, состояния здоровья. Благословение на особенности употребления еды в пост христиане берут у священника.

 

Как соблюдать Великий пост
Как соблюдать Великий пост
istockphoto.com

 

Богословы подчеркивают, что в Великий пост не столько нужно ограничивать себя в еде, сколько находиться в духовном сосредоточении. В этот период верующие посвящают свободное время познанию Творца, размышлениям о смысле жизни, о душе, о добре и зле. Церковь призывает сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.

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Обычно, соблюдение такого духовного обряда, как пост, не навязанный процесс, а осознанное решение. Но для тех, кому все-таки сложно первое время отказаться от греховных мыслей, можно попробовать несколько способов, которые должны поспособствовать этому.

  • Во-первых, нужно переключиться: заняться тем, что вам нравится больше всего, кроме секса, конечно, и других церковных запретов – например, поедания сладостей или развлечения на дискотеке.
  • Во-вторых, можно заняться спортом. Это отвлечет от запрещенных увлечени и вы приобретете бонус - здоровое тело. А значит, и здоровый дух, обеспечен.
  • Ну и третий вариант – окунуться по уши в работу, тогда времени на какие-либо развлечения у вас точно не останется.

Главное, чтобы душевный порыв был искренен, только тогда пост действительно очистит вашу духовную сущность.

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Теги: пост, Великий пост, церковные праздники, полезные советы
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Источник: ivonа bigmir)net

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