ТОП-6 украинских звезд, которые придерживаются Великого поста

Узнайте, какие украинские знаменитости соблюдают «постную» диету.

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На этой неделе у православных христиан стартовал самый строгий пост в году. Великий пост начался в понедельник, 15 марта, и закончится накануне Пасхи в субботу, 1 мая. В этот период под запретом блюда из мяса, молочных продуктов, яиц, также рекомендуется воздерживаться от развлечений и алкоголя. Главное в Великий пост – очиститься духовно. Поэтому на первый план в это период должны выйти молитвы. Ivona предлагает узнать, какие украинские знаменитости посещают церковь и придерживаются «постной» диеты.

Александр Пономарев​

Александр Пономарев instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины Александр Пономарев признался, что соблюдает Великий пост больше 20 лет подряд. Певец ограничивает себя в еде и очищается духовно.

Тина Кароль

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

С 2014 года строго постится и певица Тина Кароль. В Великий пост популярная артистка есть в основном только овощи на пару. Кроме того, Кароль уже много лет является прихожанкой Киево-Печерской Лавры.

Ольга Сумская

Ольга Сумская instagram.com/olgasumska

Знаменитая актриса и ведущая Ольга Сумская уже долгое время придерживается всех традиций, связанных с Великим Постом. Народная артистка Украины посещает церковь и ограничивает себя в еде.

Ольга Горбачева

Ольга Горбачева instagram.com/gorbachovaolga

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Жена продюсера Юрия Никитина, известная ведущая, певица, поэтесса и ментор Ольга Горбачева в одном из интервью призналась, что вся ее семья соблюдает пост. Кроме того, артистка заявила, что именно «постные» диеты помогли ей приобрести идеальную фигуру. Однажды Ольга решила попробовать придерживаться один год всех четырех постов и таким образом сбросила 12 килограмм.

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

Телеведущая Ольга Фреймут в Великий пост духовно очищается, посещая церковь. Однако из еды отказывается только от мяса. Звезда считает, что жесткие ограничения не помогут человеку стать более праведным. Вместо диеты она предпочитает усерднее молиться.

Евгений Янович

Евгений Янович instagram.com/yanovychzhenya

Актер шоу “Мамахохотала“ Евгений Янович уже четвертый год соблюдает строгий пост, но только с сугубо оздоровительной целью. Шоумен использует этот период для разгрузки организма от тяжелой пищи и алкоголя.

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