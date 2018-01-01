Куда пойти в Киеве на неделе 15 – 21 марта: лучшие события

На этой неделе в Киеве состоится много интересных мероприятий для взрослых и детей.

Читай также: Где искать подснежники в Украине: 5 мест

Рабочие будни могут стать ярче, если в них добавить посещение интересных мероприятий. Ivona решила подсказать, куда пойти в Киеве на неделе 15 – 21 марта. О самых интересных событиях для взрослых и детей – читай в нашем материале.

Афиша мероприятий Киева 15-21 марта Куда пойти в Киеве 15-21 марта FreedomHall

Спектакль “О чем молчат женщины“

Когда: 15 марта, 19.00,

15 марта, 19.00, Где: Freedom Hall,

Freedom Hall, Сколько: 400-820 грн.

В центре сюжета пять героинь, которые покрывают убийцу, ведь убийца – одна из них. Женщины говорят о многом, но о чем-то они молчат! Детектив, а он мужчина, должен найти убийцу, для этого он должен разобраться, о чем молчат женщины. А женщины молчат о многом, и детективу придется не просто.

Музей «Экспериментариум»

Когда: 1 – 31 марта, 10.00 – 20.00,

1 – 31 марта, 10.00 – 20.00, Сколько: 130-810 грн.

Если ваш ребенок увлекается наукой, обязательно загляните в «Экспериментаниум» – место, где наука становится интересной! На 1400 кв.м площади представлены более 250 экспонатов, которые не прячутся за витринами! Каждый из них демонстрирует закон физики, природные явления, работу тех или иных технологий. 250 экспонатов музея – это 250 экспериментов! Ведь с каждым из них можно взаимодействовать. Здесь собственноручно строят мосты без единого гвоздя, наблюдают зарождение торнадо, заглядывают в бесконечность, создают молнию, заставляют летать магнит и осуществляют немало новых открытий.

Спектакль «У бабусі Дусі» Куда пойти в Киеве 15-21 марта c детьми facebook.com/akadempuppet.kiev

Когда: 17 марта, 11:30,

17 марта, 11:30, Где: Киевский академический театр кукол,

Киевский академический театр кукол, Сколько: 250 грн.

Читай также: Начало поста и чистый понедельник: что нужно знать

А самым маленьким интересно будет сходить в Кукольный театр, где в среду, 17 марта, состоится спектакль «У бабусі Дусі». Спектакль рассчитан на юных театралов в возрасте 1-3 года.

Спектакль «Грішниця». Премьера Куда пойти в Киеве 15-21 марта facebook.com/folkberehynya

Когда: 18 марта, 19.00,

18 марта, 19.00, Где: Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня»,

Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня», Сколько: 150 грн.

К 150-летию Леси Украинки театр украинского фольклора «Берегиня» подготовил античную драму «Грешница» по мотивам одноименной пьесы Леси Украинки. Это представление о сторонах человеческой души, об их сходстве и различии, о борьбе и поиске примирения и гармонии.

«Грешница» – это спектакль-эксперимент, попытка воссоздать голос Леси Украинки во всех его струнах и звуках, в этнографических записях, и окружающей атмосфере.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.