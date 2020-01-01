Что и зачем можно освятить на Пятидесятницу?

Троица 2020: Что можно и нельзя святить в церкви на праздник? pinterest.com

Троица (Пятидесятница) - один из главных христианских праздников, в православной традиции отмечается в воскресенье, на 50 день после Пасхи, через 10 дней после Вознесения Господня. В 2020 году Троица будет 7 июня. Что можно и нельзя святить в церкви на Троицу, расскажет Ivona.

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По славянской народной традиции неделя, на которую выпадает Троицын день, называется Троицкой или Зеленой. Все семь дней длятся гуляния в честь завершения весеннего цикла. За Троицей следует Петров пост, после него начинается летний сезон.

Троица 2020: Что можно и нельзя святить в церкви на праздник? pinterest.com

Что святят в церкви на Троицу?

Троица отмечается в конце весны, в период буйного цветение полевых цветов и трав. В этот период люди собирают лекарственные растения, так как считается, что Святая Троица наделяет их особой силой во время Троицкой недели.

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Поэтому в церковь на Троицу традиционно для освящения несут лекарственные растения и цветы, ими же затем украшают свои жилища и лечат различные хвори. В состав Троицкого букета обычно входят: васильки, полынь, любисток, мята, мелисса, аир, пижма и чабрец. Впрочем, освятить можно любые лекарственные травы. Их хранят в доме целый год, до следующей Троицы, и широко используют в народной медицине. Также считается, что Троицкий букет способен защитить дом от нечистой силы и дурного сглаза, мужчинам принести физическую силу и смелость, а незамужним девушкам - долгожданного суженого.

Троица 2020: Что можно и нельзя святить в церкви на праздник? pinterest.com

Что нельзя святить в церкви на Троицу?

Однако не все травы можно святить на Троицу. Дурным знаком считается принести в церковь и освятить в этот день осину, ведь именно из этого растения был изготовлен крест Иисуса, и на осине же повесился Иуда. Такое растение в доме способно привлечь болезни и неудачи.

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Терн также не стоит святить на Троицу. Это растение хоть и имеет массу полезных свойств и имеет применение в народной медицине, символическое значение для христианской веры оно несет отрицательное - терновый венок с шипами был возложен на голову Иисуса Христа во время поругания, и принес Сыну Божьему немало страданий.

Троица 2020: Что можно и нельзя святить в церкви на праздник? pinterest.com

Не святят на Троицу и вербу. Но не из-за символизма или дурного влияния, а просто потому, что ее по традиции освящают в Вербное воскресение перед Пасхой, и считается, что на Пятидесятницу в доме прилежных христиан уже стоит хотя бы веточка целительной вербы.

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