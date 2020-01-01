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Травы на Троицу: их значение и сила

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Из каких трав собрать Троицкий букет, чтобы освятить его в церкви?
Травы на Троицу: их значение и сила
Травы на Троицу: их значение и сила
pinterest.com

В 2020 году Троица отмечается в воскресенье, 7 июня. Это - один из главных православных церковных праздников, неотъемлемыми атрибутами которого являются сбор и освящение различных трав и цветов, а также украшение ими своих жилищ. Собирают, как правило, лекарственные растения, которые на Троицу обретают особые целительные свойства, и сохраняют их на целый год. Какие же травы непременно собрать и освятить на Троицу, какие лечебные свойства они имеют и что они означают, расскажет Ivona.

Растение, широко используемое в народной медицине. Цветы и листья василька улучшают пищеварение, снимают головную боль и имеют антисептические свойства. Также в народе васильки считались оберегом от нечистой силы, а незамужним девушкам сулили скорую встречу с возлюбленным.

Травы на Троицу: Василек
Травы на Троицу: Василек
pinterest.com

  • Полынь

Букеты из цветов и зелени полыни вешают на Троицу над входной дверью, как оберег от злых духов и дурного глаза. В медицине широко применяют корень растения в составе седативных препаратов, а листья - как болеутоляющее (в особенности во время менструаций).

Травы на Троицу: Полынь
Травы на Троицу: Полынь
pinterest.com

  • Аир (ангельская трава)

Листьями стеблями болотного аира на Троицу устилают полы в доме. Считается, что они способны привлечь в дом удачу, очистить его от злых духов, а жильцам дарят крепкое здоровье. Из аира делают антисептические и обеззараживающие настойки для лечения зубных болей, а отваром из растений моют волосы, чтобы те были густыми и не выпадали.

Травы на Троицу: Аир (ангельская трава)
Травы на Троицу: Аир (ангельская трава)
pinterest.com

Этот, неприметный на первый взгляд, цветочек в народе считался одним из главных “друзей“ женщин - он помогал хранительницам очага оберегать дом от злых духов, а девушкам приносил счастье в любви. Любисток используется в изготовлении косметики для волос, а также в медицине, как отхаркивающее и обезболивающее средство.

Травы на Троицу: Любисток
Травы на Троицу: Любисток
depositphotos

  • Пижма

Пижму часто вплетали в венки девушки, а мужчины непременно носили веточку растения с собой. Это растение - оберег от черной магии, приворотов и сглазов. Пижма широко используется в медицине, как антисептическое средство, отвары и препараты из цветов нормализуют кровяное давление, а также облегчают боли при желудочно-кишечных заболеваниях и ревматизме.

Травы на Троицу: Пижма
Травы на Троицу: Пижма
pinterest.com

  • Чабрец (тимьян)

Трава знакомая каждой современной хозяйке. Однако далеко не каждая знает, что кроме кулинарного применения, чабрец имеет также ряд полезный свойств: из него варят успокаивающий чай, он помогает бороться с бессонницей и является отличным отхаркивающим и обезболивающим средством. Раньше веточки чабреца вшивали подушки, чтобы защититься от ночных кошмаров. Пучок тимьяна также подвешивался в доме (в недоступном для посторонних месте), чтобы тот помогал женщинам хранить мир и покой в своей семье. Мужчины верили, что, искупавшись в отваре чабреца, обретут небывалую смелость и силу.

Травы на Троицу: Чабрец (тимьян)
Травы на Троицу: Чабрец (тимьян)
pinterest.com

Сочетание мелиссы и мяты - первое успокоительное в народной медицине. Эти травы заваривают в качестве чая (свежие и сушеные), зашивают в подушки, делают саше для постельного белья, чтобы обеспечить крепкий беззаботный сон. Также считается, что запах свежей, толченой мяты способен отвадить от дома недоброжелателей и лжедрузей.

Травы на Троицу: Перечная мята и мелисса
Травы на Троицу: Перечная мята и мелисса
pinterest.com

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Теги: Троица, Троица 2020, Троица 2020 Украина, травы, приметы, обычаи, лечебные травы, народная медицина
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Источник: ivona bigmir)net

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