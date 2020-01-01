И какие еще праздники отмечают в этот день во всем мире.

Запреты дня 28 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Вознесение Господне pinterest.com

В четверг, 28 мая 2020 года, через 40 дней после великого праздника Пасхи, знаменующего Воскресение Господне, в православной вере отмечают Вознесение.

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Что нельзя делать на Вознесение Господне 28 мая 2020 года?

нельзя заниматься тяжелым трудом, работой по дому и рукоделием

нельзя стричься, считалось, что укорачивая волосы на Вознесение, вы укорачиваете свою жизнь

нельзя ругаться, ссориться и грустить

в своих молитвах к Господу нельзя просить о материальном благополучии и деньгах

нельзя никому отказывать в помощи

нельзя плевать на землю и выбрасывать мусор, иначе “в Христа можно попасть“.

Приметы на Вознесение Господне 28 мая 2020

В народе традиционно много внимания уделялось наблюдению за погодой в праздничные дни. Так считалось, что дождь, слякоть и большая облачность на Вознесение были предвестниками неурожая и мора скота. Хорошая погода означала, что такой она и будет оставаться до самой осени.

Вода в любом ее виде приобретала целительные свойства, особенно “дикая“ вода - из естественных водоемов и роса. Купание в ней дарило крепкое здоровье. Также на Вознесенье (и аж до Ивана Купала) собирали лекарственные травы, так как полагали, что их лечебные свойства в этот период особенно сильны.

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Другие праздники 28 мая 2020 года

Международный день действий за женское здоровье

День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского

День Пахома Бокогрея (Теплый)

День SEO-оптимизатора

День гамбургера (National Hamburger Day) - США.

Именины 28 мая 2020 года

День ангела по православному церковному календарю 28 мая 2020 года отмечают: Анастасия (др. греч. возвращенная к жизни, возрождение), Дмитрий (др. греч. посвященный богине Деметре), Макар (др. греч. блаженный, счастливый), Пахом (копт. орел) и Игнат (лат. огонь).

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