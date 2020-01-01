Запреты дня 28 мая 2020: Чего категорически нельзя делать на Вознесение Господне
В четверг, 28 мая 2020 года, через 40 дней после великого праздника Пасхи, знаменующего Воскресение Господне, в православной вере отмечают Вознесение.
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Что нельзя делать на Вознесение Господне 28 мая 2020 года?
- нельзя заниматься тяжелым трудом, работой по дому и рукоделием
- нельзя стричься, считалось, что укорачивая волосы на Вознесение, вы укорачиваете свою жизнь
- нельзя ругаться, ссориться и грустить
- в своих молитвах к Господу нельзя просить о материальном благополучии и деньгах
- нельзя никому отказывать в помощи
- нельзя плевать на землю и выбрасывать мусор, иначе “в Христа можно попасть“.
Приметы на Вознесение Господне 28 мая 2020
В народе традиционно много внимания уделялось наблюдению за погодой в праздничные дни. Так считалось, что дождь, слякоть и большая облачность на Вознесение были предвестниками неурожая и мора скота. Хорошая погода означала, что такой она и будет оставаться до самой осени.
Вода в любом ее виде приобретала целительные свойства, особенно “дикая“ вода - из естественных водоемов и роса. Купание в ней дарило крепкое здоровье. Также на Вознесенье (и аж до Ивана Купала) собирали лекарственные травы, так как полагали, что их лечебные свойства в этот период особенно сильны.
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Другие праздники 28 мая 2020 года
- Международный день действий за женское здоровье
- День памяти благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского
- День Пахома Бокогрея (Теплый)
- День SEO-оптимизатора
- День гамбургера (National Hamburger Day) - США.
Именины 28 мая 2020 года
День ангела по православному церковному календарю 28 мая 2020 года отмечают: Анастасия (др. греч. возвращенная к жизни, возрождение), Дмитрий (др. греч. посвященный богине Деметре), Макар (др. греч. блаженный, счастливый), Пахом (копт. орел) и Игнат (лат. огонь).
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