Троица 2020: Дата, история и традиции праздника

Троица - один из главных христианских праздников.

Православная церковь отмечает Троицу или Духов День в 50 день после Пасхи.

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В 2020 году православная Пасха отмечалась 19 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2020 в Украине приходится на 7 июня, воскресенье (этот день является в Украине официальным выходным днем).

История праздника

Согласно книге Деяний апостолов, Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Воскресения Христова. В тот день апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме и стали молиться. Внезапно послышался шум, и появились огненные языки, которые почили на каждом из них.

После сошествия Святого Духа апостолы заметили ,что они научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: знание языков им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа и отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

А официальное установление такого праздника, как Троица, произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.



А вот наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже - только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков.

Троица в 2020 году: История и традиции праздника pinterest.com

Народные традиции

Нашим предкам важно было не просто навести порядок в доме на праздник, а украсить все. Троица всегда символизировала собой начало лета и вся праздничная неделя нередко называлась Зеленой. Главным украшением праздника являются зеленые венки и ветви деревьев.

Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить у себя дома, чтобы защитить свой дом от всего зла.



Еще одна традиция Троицына дня - устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких.

Раньше в День Святой Троицы устраивались настоящие народные гуляния с хороводами, песнями и танцами.



Также в Троицын день всегда было принято свататься.

Троица в 2020 году: История и традиции праздника pinterest.com

Гадания на Троицу

В этот день девушки могли узнать о своем суженом и даже встретить его. Производилась ворожба с помощью сплетенного из травы венка, который вечером спускали на реку:

Быстро уплывший венок символизировал благополучный год для девушки.

Венок, который плывет медленно и неспешно, говорит о том, что его владелице больших перемен в жизни ждать не стоит.

Затонувший на глазах венок, особенно вблизи берега, сулил несчастья.

Троица в 2020 году: История и традиции праздника pinterest.com

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