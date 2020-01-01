Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Троица 2020: Дата, история и традиции праздника

Комментариев: 0
Троица - один из главных христианских праздников.
Троица в 2020 году: История и традиции праздника
Троица в 2020 году: История и традиции праздника
pinterest.com

Православная церковь отмечает Троицу или Духов День в 50 день после Пасхи.

Читай также: Церковные праздники и посты в мае 2020

В 2020 году православная Пасха отмечалась 19 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2020 в Украине приходится на 7 июня, воскресенье (этот день является в Украине официальным выходным днем).

История праздника

Согласно книге Деяний апостолов, Святой Дух сошел на апостолов на 50-й день после Воскресения Христова. В тот день апостолы собрались в Сионской горнице в Иерусалиме и стали молиться. Внезапно послышался шум, и появились огненные языки, которые почили на каждом из них.

После сошествия Святого Духа апостолы заметили ,что они научились исцелять и пророчествовать. При этом они еще и заговорили на разных языках: знание языков им было дано, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа и отправились в разные части света, чтобы поведать всем обитателям планеты о жизни Господней и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

А официальное установление такого праздника, как Троица, произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц. 

А вот наши предки славяне стали отмечать Троицу намного позже - только спустя 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков. 

Троица в 2020 году: История и традиции праздника
Троица в 2020 году: История и традиции праздника
pinterest.com

Народные традиции

Нашим предкам важно было не просто навести порядок в доме на праздник, а украсить все. Троица всегда символизировала собой начало лета и вся праздничная неделя нередко называлась Зеленой. Главным украшением праздника являются зеленые венки и ветви деревьев.

Многие верующие в этот день приносят с собой в церковь несколько веток березы, чтобы освятить их, а затем поставить у себя дома, чтобы защитить свой дом от всего зла. 

Еще одна традиция Троицына дня - устраивать застолье и приглашать на торжество всех родственников, друзей и близких. 

Раньше в День Святой Троицы устраивались настоящие народные гуляния с хороводами, песнями и танцами.

Также в Троицын день всегда было принято свататься. 

Троица в 2020 году: История и традиции праздника
Троица в 2020 году: История и традиции праздника
pinterest.com

Гадания на Троицу

В этот день девушки могли узнать о своем суженом и даже встретить его. Производилась ворожба с помощью сплетенного из травы венка, который вечером спускали на реку:

  • Быстро уплывший венок символизировал благополучный год для девушки.
  • Венок, который плывет медленно и неспешно, говорит о том, что его владелице больших перемен в жизни ждать не стоит.
  • Затонувший на глазах венок, особенно вблизи берега, сулил несчастья. 

Троица в 2020 году: История и традиции праздника
Троица в 2020 году: История и традиции праздника
pinterest.com

Ранее мы писали, когда начнется Петров Пост.

Поделись:
Теги: Троица, троица что делать, Троица 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь