Петров пост 2020: Календарь питания по дням

Петров пост начинается через неделю после празднования Троицы.

Петров пост еще известен, как Апостольский. Это летний многодневный пост в честь памяти апостолов - Петра и Павла. Продолжительность каждый год отличается, пост может длиться от 8 до 42 дней. О Петровом посте в 2020 году и особенностях питания расскажет Ivona.

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Какого числа Петров пост в 2020 году

Пост начинается на 57-й день после Пасхи. В 2020 году продолжительность поста составляет 27 дней. Он продлится с 15 июня по 11 июля.

Петров пост 2020: Апостолы Петр и Павел pinterest.com

Что можно есть в Петров пост: правила питания

Петров пост считается не таким строгим, как Великий. В рационе в этот период должны отсутствовать мясо, молочные продукты, яйца, в некоторые дни можно есть рыбу. Основа постного стола - блюда из зелени (щи, окрошка), крупы, ягоды.

В понедельник нужно есть горячую еду без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресение допускается рыба, в среду и пятницу - сухоядения (хлеб, вода, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты). В выходные разрешено вино.

Календарь питания на Петров пост по дням

Читай также: Выходные и праздничные дни в мае 2020: Сколько украинцы будут отдыхать на майские 15 июня: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.

Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы. 16 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 17 июня: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 18 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 19 июня: Строгий пост.

Строгий пост. 20 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 21 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 22 июня: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.

Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы. 23 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 24 июня : Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 25 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

26 июня: Строгий пост.

Строгий пост. 27 июня : Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 28 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 29 июня : Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.

: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы. 30 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 1 июля: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 2 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 3 июля: Строгий пост.

Строгий пост. 4 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 5 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 6 июля: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.

Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы. 7 июля: Рождество Иоанна Предтечи. Нужно есть блюда из рыбы или морепродуктов.

Рождество Иоанна Предтечи. Нужно есть блюда из рыбы или морепродуктов. 8 июля: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.

Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 9 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов. 10 июля: Строгий пост.

Строгий пост. 11 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.

Петров пост 2020: Календарь питания по дням pinterest.com

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Можно ли пить вино в пост

Этот спиртной напиток можно употреблять в небольших количествах по субботам, воскресениям и в праздник Рождества Иоанна Предтечи

Традиции в Петров пост

Во время поста лучше отказаться от посещения вечеринок и не проводить время в шумных компаниях.

Чтобы волосы не стали редкими не стоит стричься.

Можно ли играть свадьбу во время Петрова поста

Если молодые - верующие, то для свадьбы стоит выбрать другую дату. Существует поверье, что те, кто сыграл свадьбу в постные дни, не смогут обрести счастья в семейной жизни. Церковь не венчает во время поста.

Петров пост 2020: Календарь питания по дням pinterest.com

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Поговорки и приметы

Петровка (Петров пост) - голодовка, Спасовка (Успенский) - лакомка.

Петровка - на хлеб голодовка.

Дворянская кровь и в Петровки мерзнет (зябнет)

Если в первый день поста идет дождь, то урожай будет отменным. Три дождя за один день - год обещает быть богатым на радостные события.

Ранее мы рассказывали, когда в 2020 году Троица.

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