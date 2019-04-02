Петров пост 2020: Календарь питания по дням
Петров пост еще известен, как Апостольский. Это летний многодневный пост в честь памяти апостолов - Петра и Павла. Продолжительность каждый год отличается, пост может длиться от 8 до 42 дней. О Петровом посте в 2020 году и особенностях питания расскажет Ivona.
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Какого числа Петров пост в 2020 году
Пост начинается на 57-й день после Пасхи. В 2020 году продолжительность поста составляет 27 дней. Он продлится с 15 июня по 11 июля.
Что можно есть в Петров пост: правила питания
Петров пост считается не таким строгим, как Великий. В рационе в этот период должны отсутствовать мясо, молочные продукты, яйца, в некоторые дни можно есть рыбу. Основа постного стола - блюда из зелени (щи, окрошка), крупы, ягоды.
В понедельник нужно есть горячую еду без масла, во вторник, четверг, субботу и воскресение допускается рыба, в среду и пятницу - сухоядения (хлеб, вода, соль, сырые овощи и фрукты, сухофрукты). В выходные разрешено вино.
Календарь питания на Петров пост по дням
Читай также: Выходные и праздничные дни в мае 2020: Сколько украинцы будут отдыхать на майские15 июня: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.
- 16 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 17 июня: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 18 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 19 июня: Строгий пост.
- 20 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 21 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 22 июня: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.
- 23 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 24 июня: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 25 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 26 июня: Строгий пост.
- 27 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 28 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 29 июня: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.
- 30 июня: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 1 июля: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 2 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 3 июля: Строгий пост.
- 4 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 5 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 6 июля: Горячая пища без масла .Это могут быть каши, супы, тушеные овощи, грибы.
- 7 июля: Рождество Иоанна Предтечи. Нужно есть блюда из рыбы или морепродуктов.
- 8 июля: Сухоядение. Это употребление еды растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
- 9 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
- 10 июля: Строгий пост.
- 11 июля: Рыба - разрешается полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов.
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Можно ли пить вино в пост
Этот спиртной напиток можно употреблять в небольших количествах по субботам, воскресениям и в праздник Рождества Иоанна Предтечи
Традиции в Петров пост
Во время поста лучше отказаться от посещения вечеринок и не проводить время в шумных компаниях.
Чтобы волосы не стали редкими не стоит стричься.
Можно ли играть свадьбу во время Петрова поста
Если молодые - верующие, то для свадьбы стоит выбрать другую дату. Существует поверье, что те, кто сыграл свадьбу в постные дни, не смогут обрести счастья в семейной жизни. Церковь не венчает во время поста.
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Поговорки и приметы
- Петровка (Петров пост) - голодовка, Спасовка (Успенский) - лакомка.
- Петровка - на хлеб голодовка.
- Дворянская кровь и в Петровки мерзнет (зябнет)
- Если в первый день поста идет дождь, то урожай будет отменным. Три дождя за один день - год обещает быть богатым на радостные события.
Ранее мы рассказывали, когда в 2020 году Троица.
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