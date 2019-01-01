Волшебная ночь с 6 на 7 января подскажет, что вас ожидает на любовном фронте.

Вот и наступил новый долгожданный год. Каждый из нас загадал свое заветное желание под бой курантов, и теперь только остается ждать его исполнения. Но впереди еще много праздников, которых также ждут с нетерпением для того, чтобы загадать желание и поворожить на будущее. О том, как можно погадать на Рождество на любовь, расскажет Ivona.

Рождество 2021: ТОП-5 гаданий на суженого depositphotos.com

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Особенно актуальны такие ритуалы среди девушек, у которых нет пары. Они хотят больше узнать о том, когда же в их дверь постучится такое долгожданное счастье. Поэтому из года в год гадание на Рождество и Сочельник не теряют своей популярности. Предлагаем вам испробовать некоторые из самых известных и действенных гаданий:

Ритуал с гаданием на сон

Проводить стоит в ночь с 6 на 7 января, в канун Рождества. Сначала выбираем чистую ночную рубашку или сорочку, и готовим также чистое постельное белье. Желательно, чтобы все было в светлых тонах и из натуральных тканей. Ложиться до полуночи спать нельзя, отходите ко сну, когда часы уже пробьют двенадцать. Как только прислоните голову к подушке, следует закрыть глаза и тихо прошептать:

“Сон, приди, жениха покажи. Тот, кто пришел, тот в меня влюблен“.

А потом постарайтесь уснуть. Говорят, что именно в эту ночь молодой девушке должен явиться во сне человек, который сильно ее любит, и с которым ей суждено быть. Поутру, как только она проснется, смотреть в окно нельзя, чтобы не забыть того, кто приснился. Сразу по пробуждению необходимо постараться запомнить образ “любимого“ и только после этого можно вставать с кровати.

Рождество 2021: ТОП-5 гаданий на суженого depositphotos.com

Гадание на перекрестке

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Этот ритуал следует проводить вечером, с 6-го на 7-е января, до появления первой звезды. В идеале - в одиночку. Девушка дальше должна стать на пересечении двух дорог, закрыть глаза, загадать имя любимого и представить его облик как можно яснее. Потом нужно найти палку и нарисовать на перекрестке круг (на земле или на снегу, не важно), стать в него, снова закрыть глаза, повторить ритуал и внимательно слушать. То, что услышит девушка, то и будет с загаданным мужчиной. Так, если первое, что услышала девушка, было: веселые крики, пение, смех, то это значит, что загаданный мужчина вскоре сделает ей предложение, и они сыграют свадьбу. В том случае, если девушка одинока, то именно в этом году, если она услышала что-то подобное, ей встретится хороший молодой человек. А если она услышала плач, вой, крики, ругань - это предвестники одиночества. В таком случае, увы, девушка в этом году не встретит своего мужчину.

Предсказание яйцом

С давних времен яйцо - это атрибут многих магических действий. Им и порчу можно снять, и свою судьбу узнать. Еще наши прапрабабушки гадали в вечер перед Рождеством на своего суженого при помощи яйца. Ритуал предельно простой и не требует слишком многого. Для того чтобы его провести, вам потребуется 1 яйцо, вода и жаростойкая емкость. Дальше необходимо разбить сырое яйцо и очень бережно отделить белок от желтка. Воду нужно влить в емкость, а белок - в воду. А дальше ставим эту емкость в духовку до полного свертывания белка. Потом достаем, и смотрим, какая из него получилась фигура. Она-то и расскажет о будущем. Если очертания фигуры напоминают купол или кольцо - ждать этой девушке встречу с ее мужчиной или свадьбу. Если фигура напоминает квадрат или прямоугольник - то это к расставанию. Значит, с девушкой рядом не тот человек. Если же очертания фигуры напомнили девушке что-то похожее на корабль, то ей стоит ждать замужества с иностранцем или смену места жительства. Но бывает и так, что белок осел на дно и не показал никакой фигуры. В таком случае это значит, что девушке в ближайшее время не стоит ждать серьезных отношений и замужества. Пока не пришло ее время.

Рождество 2021: ТОП-5 гаданий на суженого depositphotos.com

Ответ в книге

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Вечером перед Рождеством можно попробовать отыскать ответ на давно волнующие вопросы. Для этого стоит взять любую книгу, загадать мысленно такой вопрос, на который можно ответить “да“ или “нет“. Потом загадываем номер страницы и номер строки снизу или сверху. А потом открываем и не читаем, а считаем символы. Если получилось четное число, ответ утвердительный, нечетное - отрицательный. Лучше всего для подобного гадания выбирать классическую литературу или романы о любви.

Обряд с кольцом

Чтобы провести это гадание, потребуется кольцо (свое личное, или той женщины, которая счастлива в браке), стакан с водой и 3 свечки. Обряд необходимо проводить ночью, с 6-го на 7-е января или в один из Святочных вечеров. Во время обряда нужно быть максимально сосредоточенной. В комнате нужно погасить свет и зажечь свечи. Дальше девушка, которая гадает, должна сесть возле стакана с водой и положить возле него кольцо. Потом кольцо перекладываем в стакан с водой и внимательно смотрим в средину кольца. Как говорят наши бабушки, если внимательно смотреть, то можно внутри кольца увидеть образ своего суженого.

Рождество 2021: ТОП-5 гаданий на суженого depositphotos.com

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