Специалисты разошлись во мнениях!

Погода бывает изменчивой. Тем интересней за ней наблюдать и пытаться предугадать ее особенности. Тем более в дни праздников, когда погодные условия могут поднять настроение или значительно испортить планы. Мнениями синоптиков о погоде в Украине на православное Рождество поделится с вами Ivona.

Синоптики ресурса Gismeteo предполагают, что на Рождество Христово украинцев ожидает настоящая зимняя сказка: на Сочельник (6 января) выпадет снег. На следующий день осадки прекратятся, но снежное покрывало не растает, так как на Рождество 7 января ожидается от -3 до -5 градусов. Незначительные морозы с переменными осадками продлятся продлятся до конца января.

Погода на православное Рождество 2021: Прогнозы синоптиков pixabay.com

Народный синоптик Леонид Горбань с таким прогнозом не согласен: по его мнению мороз, который возможно придет в нашу страну на Новый год, сойдет на нет к Сочельнику, а на Рождество нас ожидает от +1 до +4 градусов тепла без осадков. Мокрый снег с дождем, вероятно, выпадет уже после Рождества. Оттепель продлится до кануна Старого Нового года, а уже 13-го января в Украину вновь придут морозы.

Погода на православное Рождество 2021: Прогнозы синоптиков pixabay.com

Недалеко в своих прогнозах ушли синоптики ресурса Meteoprog: на Сочельник и Рождество они ожидают 0 градусов или незначительный минус, без осадков.

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