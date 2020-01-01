Простой способ открыть игристое без жертв и разрушений.

Открыть шампанское вовсе не так сложно, как кажется на первый взгляд. Достаточно придерживаться нескольких правил, и все пройдет гладко! Как открыть игристое вино руками без проблем, расскажет Ivona.

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Шаг 1. Охладить бутылку до 6-8 градусов. Холодное игристое и пить приятней, и выплеснется оно при открытии с меньшей вероятностью.

Шаг 2. Ни в коем случае не трясти бутылку!

Шаг 3. Обернуть бутылку шампанского полотенцем, чтобы влажная бутылка не выскользнула из рук в самый неподходящий момент. К тому же так пробка, если и выскочит раньше времени, то не пробьет под давление газа потолок, расплескивая содержимое бутылки на ходу.

Шаг 4. Удалить фольгу с горлышка бутылки шампанского.

Шаг 5. Расположить бутылку донышком к себе под углом 45 градусов. Желательно, чтобы дно упиралось во что-то твердое и устойчивое.

Как безопасно открыть шампанское: Пошаговая инструкция freepik.com

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Шаг 6. Раскрутить проволоку (к слову, она называется мюзле), придерживая пробку большим пальцем.

Шаг 7. Постепенно вытягивать пробку, плавно проворачивая бутылку. Это очень важно.

Шаг 8. Когда давление, спровоцированное углекислым газом в бутылке, начнет подталкивать пробку, ее нужно поддеть большим и указательным пальцами и плавно вынуть.

Шаг 9. Если пробка не поддается, нужно подержать горлышко бутылки несколько минут под горячей водой. При этом не стоит забывать придерживать пробку.

Шаг 10. Насладиться напитком в компании родных и близких людей.

Как безопасно открыть шампанское: Пошаговая инструкция freepik.com

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