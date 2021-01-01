ТОП-5 новогодних коктейлей с шампанским: Лучшие рецепты

И пускай игристое засверкает новыми красками!

Если обычные “мимозы“ вам надоели, а на “Северное сияние“ не хватает смелости, Ivona предлагает отметить Новый год 2021 с бокальчиком необычного коктейля, главным ингредиентом которого является игристое вино. Лучшие рецепты новогодних коктейлей для вас!

Черный Бархат

Черный бархат: рецепт коктейля pinterest.com

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Ингредиенты:

стаут ​​Гиннесс

игристое вино (брют).

Приготовление: Наполните бокал наполовину стаутом и медленно долейте шампанское. Осторожно перемешайте стеклянной или пластиковой палочкой.

Яблочная Новогодняя Мимоза

Яблочная Новогодняя Мимоза: рецепт коктейля pinterest.com

Ингредиенты:

150 мл игристого вина (брют)

50-60 мл яблочного сидра

25-30 мл виски

1 ломтик яблока для украшения

корица.

Приготовление: Смешайте виски с сидром и корицей в бокале для шампанского. Сверху налейте игристое вино, затем слегка перемешайте до однородности. Украсьте бокал долькой яблока.

Авиапочта

Авиапочта: рецепт коктейля pinterest.com

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Ингредиенты:

50 мл золотого рома

15 мл лаймового сока

1 ч. л. меда

150 мл игристого вина (брют).

Приготовление: Тщательно смешайте ром, сок лайма и мед со льдом в шейкере для охлаждения коктейля, а затем перелейте в бокал (без льда). Добавьте игристое вино.

Фрэнч 75

Фрэнч 75: рецепт коктейля pinterest.com

Ингредиенты:

70 мл сухого джина

1 ч. л. сахара или сахарной пудры

15 мл лимонного сока

150 мл игристого вина (брют).

Приготовление: Тщательно смешайте джин, лимонный сок и сахар со льдом в шейкере для охлаждения коктейля. Перелейте жидкость в стакан, наполовину наполненный льдом, затем долейте шампанское.

Палома Мимоза

Палома Мимоза: рецепт коктейля pinterest.com

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Ингредиенты (на 6 порций):

1 ст. л сахара

1 ст. л. соли

дольки лайма для украшения

300 мл грейпфрутового сока

50 мл лаймового сока

50 мл текилы

1 бутылка игристого вина.

Приготовление: Смочите ободки бокалов в соке лайма, затем окуните их в смесь сахара и соли. В глубокой емкости смешайте грейпфрутовый сок, сок лайма и текилу. Тщательно перемешайте и разлейте по бокалам. Добавьте в каждый бокал шампанское, украсьте долькой лайма.

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