Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

ТОП-5 новогодних коктейлей с шампанским: Лучшие рецепты

Спецтема: Новый год 2021
Комментариев: 0
И пускай игристое засверкает новыми красками!
ТОП-5 новогодних коктейлей с шампанским: Лучшие рецепты
ТОП-5 новогодних коктейлей с шампанским: Лучшие рецепты
freepik.com

Если обычные “мимозы“ вам надоели, а на “Северное сияние“ не хватает смелости, Ivona предлагает отметить Новый год 2021 с бокальчиком необычного коктейля, главным ингредиентом которого является игристое вино. Лучшие рецепты новогодних коктейлей для вас!

  • Черный Бархат

Черный бархат: рецепт коктейля
Черный бархат: рецепт коктейля
pinterest.com

Читай также: ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские

Ингредиенты:

  • стаут ​​Гиннесс
  • игристое вино (брют).

Приготовление: Наполните бокал наполовину стаутом и медленно долейте шампанское. Осторожно перемешайте стеклянной или пластиковой палочкой.

  • Яблочная Новогодняя Мимоза

Яблочная Новогодняя Мимоза: рецепт коктейля
Яблочная Новогодняя Мимоза: рецепт коктейля
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 150 мл игристого вина (брют)
  • 50-60 мл яблочного сидра
  • 25-30 мл виски
  • 1 ломтик яблока для украшения
  • корица.

Приготовление: Смешайте виски с сидром и корицей в бокале для шампанского. Сверху налейте игристое вино, затем слегка перемешайте до однородности. Украсьте бокал долькой яблока.

  • Авиапочта

Авиапочта: рецепт коктейля
Авиапочта: рецепт коктейля
pinterest.com

Читай также: Освежающая сангрия: ТОП-5 необычных рецептов напитка

Ингредиенты:

  • 50 мл золотого рома
  • 15 мл лаймового сока
  • 1 ч. л. меда
  • 150 мл игристого вина (брют).

Приготовление: Тщательно смешайте ром, сок лайма и мед со льдом в шейкере для охлаждения коктейля, а затем перелейте в бокал (без льда). Добавьте игристое вино.

  • Фрэнч 75

Фрэнч 75: рецепт коктейля
Фрэнч 75: рецепт коктейля
pinterest.com

Ингредиенты:

  • 70 мл сухого джина
  • 1 ч. л. сахара или сахарной пудры
  • 15 мл лимонного сока
  • 150 мл игристого вина (брют).

Приготовление: Тщательно смешайте джин, лимонный сок и сахар со льдом в шейкере для охлаждения коктейля. Перелейте жидкость в стакан, наполовину наполненный льдом, затем долейте шампанское.

  • Палома Мимоза

Палома Мимоза: рецепт коктейля
Палома Мимоза: рецепт коктейля
pinterest.com

Читай также: ТОП-14 напитков, которые избавят вас от похмелья

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 1 ст. л сахара
  • 1 ст. л. соли
  • дольки лайма для украшения
  • 300 мл грейпфрутового сока
  • 50 мл лаймового сока
  • 50 мл текилы
  • 1 бутылка игристого вина.

Приготовление: Смочите ободки бокалов в соке лайма, затем окуните их в смесь сахара и соли. В глубокой емкости смешайте грейпфрутовый сок, сок лайма и текилу. Тщательно перемешайте и разлейте по бокалам. Добавьте в каждый бокал шампанское, украсьте долькой лайма.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: коктейли, коктейли в домашних условиях, коктейли на новый год, шампанское, игристое вино, Новый год 2021, Новый год 2021 рецепты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь