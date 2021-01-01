Чем полезно шампанское для здоровья
Читай также: Худеем к Новому году правильно – рекомендации врача
Редко встретить праздничный стол без бутылки шампанского. Только вот мало кто знает о полезных свойствах этого игристого напитка. А ведь считается, например, что шампанское – самый низкокалорийный алкогольный продукт.
Фужер полусухого или брюта содержит всего 95 ккал. А бокал полусухого белого или красного вина — от 135 до 200 ккал.
Читай также: Фаршированная утка на Новый год: Рецепты начинок и полезные лайфхаки
В составе шампанского содержится полифенол – это мощный антиоксидант, способствующий профилактике болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также других заболеваний мозга. Люди, которые выбирают этот напиток – меньше, чем остальные, сталкиваются с проблемами памяти.
Специалисты отмечают, что шампанское помогает снимать нервное напряжение. Главное – доза, не злоупотребляйте. Чтобы ощутить все полезные свойства напитка, вам хватит одного или двух бокалов.
Умеренное употребление игристого вина влияет на работу сердца. Шампанское активизирует кровообращение, расширяет сосуды и способствует снижению артериального давления. Вдобавок вино борется с повышенным холестерином.
Кстати, ранее Ivona рассказывала о ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- 4 способа провести Новый год спортивно
- Как не поссориться с мужем при выборе места для зимнего отпуска
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил