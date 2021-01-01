Ivona рассказывает о полезных свойствах игристого вина, его калорийности и влиянии на работу сердца .

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Редко встретить праздничный стол без бутылки шампанского. Только вот мало кто знает о полезных свойствах этого игристого напитка. А ведь считается, например, что шампанское – самый низкокалорийный алкогольный продукт.

Фужер полусухого или брюта содержит всего 95 ккал. А бокал полусухого белого или красного вина — от 135 до 200 ккал.

Чем полезно шампанское для здоровья freepik.com

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В составе шампанского содержится полифенол – это мощный антиоксидант, способствующий профилактике болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также других заболеваний мозга. Люди, которые выбирают этот напиток – меньше, чем остальные, сталкиваются с проблемами памяти.

Специалисты отмечают, что шампанское помогает снимать нервное напряжение. Главное – доза, не злоупотребляйте. Чтобы ощутить все полезные свойства напитка, вам хватит одного или двух бокалов.

Чем полезно шампанское для здоровья freepik.com

Умеренное употребление игристого вина влияет на работу сердца. Шампанское активизирует кровообращение, расширяет сосуды и способствует снижению артериального давления. Вдобавок вино борется с повышенным холестерином.

Кстати, ранее Ivona рассказывала о ТОП-9 вкусных коктейлей на Новый год 2021: алкогольные, безалкогольные, детские.

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