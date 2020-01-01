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5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году

Спецтема: Астрология
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Встречайте счастливиц!
5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
freepik.com

Ivona расскажет, кому из знаков Зодиака предстоит примерить подвенечное платье в 2021 году.

  • Телец

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Для Тельцов практические любые начинания в 2021 году обернутся удачей. Окрыленные успехом, у них наконец появится время разобраться в себе, а также научится принимать твердые решения без колебаний. Именно такая решительность поможет Тельцам не только обзавестись второй половинкой в новом году, а и связать с ней свою жизнь.

5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
freepik.com

  • Близнецы

Страстная, мятежная натура Близнецов в 2021 году придет к тому, что стабильность - это вовсе не плохо, а семя - не бремя, а опора и поддержка. Глядя на свое “замужнее“ окружение, Близнецы примут решение во что бы то ни стало найти надежного партнера, либо закрепить уже имеющиеся отношения. Конечно, не обойдется без приключений, но все это стоит тепла, которое сможет подарить Близнецам их будущий супруг.

  • Скорпион

Свадебный марш ожидает тех Скорпионов, которые на момент начала 2021 года уже состоит в отношениях. Причем решение скрепить свою любовь узами брака они примут спонтанно и неожиданно не только для окружающих, но и для самих себя. “Сезон“ свадеб - осень, хотя не исключены и летние союзы. Одиноким же Скорпионам не стоит отчаиваться - и в вашей жизни появится человек, готовый идти с вами рука об руку. Просто оставайтесь собой и сражайте всех своим обаянием, как умеете только вы.

5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
freepik.com

  • Водолей

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Совершенно не важно, знакомы ли Водолее со своей половинкой 10 лет или 10 дней. Год Быка и трансформации, которые он с собой принесет, вдохновит их пересмотреть свои приоритеты. Нет, от свободы они отказываться вовсе не планируют, но найдут способ совмещать семейный уют с тем, что составляет исключительно их личное пространство. 

  • Рыбы

Новые или старые, отношения Рыб в 2021 году вдохновят их той самой тихой семейной гавани. Свадьба для них - не главная цель предстоящего года, но способ доказать партнеру свою любовь (и убедиться в ответных чувствах). Возможно, Рыбы слегка торопят события, но их небывалая активность просто обезоружить того, с кем они решили связать свою жизнь. Так что не нужно бояться действовать решительно.

5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
5 знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2021 году
freepik.com

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Теги: астрология, знаки Зодиака, астрологический прогноз, любовь, брак, свадьба, Новый год 2021
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Источник: ivona)bigmir.net

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