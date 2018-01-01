Всемирный день сна 2021: история и традиции праздника

В этом году молодому празднику исполняется 13 лет.

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World Sleep Day (Всемирный день сна) празднуют с 2008 года. Ежегодно о пользе правильного и здорового сна напоминают в пятницу, предшествующую Дню весеннего равноденствия. А поскольку он отмечается 20 марта, то Всемирный день сна 2021 – 19 марта.

День сна: история праздника

Праздник инициировал Международный комитет сна, который работает при Международной ассоциации медицины сна. О том, что предупрежден – значит вооружен, знают все, а осведомлен о проблеме – значит сделал первый шаг к ее устранению, посчитали специалисты организации.

Инициаторы были уверены, в необходимости привлечь внимание общественности к проблемам сна, а именно ее медицинскому, образовательному и социальному аспектам. По их мнению, важно предотвратить всевозможные нарушения сна и научиться управлять ими в будущем. Важен не только ночной сон, считают в ассоциации, дневной отдых также необходим человеку и надо найти возможность немного подремать днем.

Хотя праздник достаточно молодой, его приняла мировая общественность, ведь проблемы сна с бешеным ритмом сегодняшней жизни актуальны как никогда.

Как празднуют

В День сна в мире проводят массу веселых флешмобов и образовательных акций в виде социальной рекламы. Она повествует людям о том, как с помощью здорового сна можно добиться долголетия и хорошего самочувствия на годы. Сам Комитет проводит в этот дне международные тематические конференции. Во время симпозиумов освещают темы: сбалансированного питания, распорядка дня, качества сна на определенных видах мебели. Только решение проблемы в комплексе, поможет от нее избавить если не навсегда, то на длительное время.

За это десятилетие было проведено много запоминающихся акций. Два года назад китайские студенты выложили на центральной площади одного из городов гигантский иероглиф “шуй” (сон). Материалом послужили...людские тела, а именно молодежь сама легла на землю образовав собой иероглиф.

В США не единожды проводили конкурсы на самый длительный сон, победители которого получили ценные подарки, проигравшие – просто отлично выспались. Всемирный день сна 2021: когда отмечают depositphotos.com

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Удивительные факты о сне, которые вас удивят:

За всю жизнь человек проводит около 25 лет во сне, а сновидения видит всего 6 лет.

Нормы продолжительности сна зависят от возраста: детям необходимо спать 10-11 часов, подросткам – 9-10 часов, взрослым – 7-8 часов, а пожилым людям – 6-7 часов.

Некоторые исторические личности спали всего по 3-4 часа в сутки и чувствовали себя хорошо. Речь идет об Эдисоне, Да Винчи, Франклине, Тесле и Черчилле.

Без сна человек может прожить всего несколько дней.

В средней полосе наибольшую пользу приносит сон между 22.00 и 00.00, в тропиках – с 23.00 до 01.00, а за полярным кругом – с 21.00 до 23.00.

Люди забывают 90% сновидений в первые полчаса бодрствования.

Почти все народы верят, что сны могут быть вещими.

Многие научные открытия были совершены во сне. Это связывают с тем, что мозг во время сна по-другому интерпретирует заложенную в него информацию. Так, таблица химических элементов Дмитрия Менделеева приснилась ученому, а Рихард Вагнер говорил, что свое творение «Тристан и Изольда» он услышал во сне.

День сна: поздравления

1

Сегодня тот, кто любит спать,

Свой праздник может отмечать,

Мечтая в сладких грезах сна,

Как в жизнь опять придет весна,

Засветит солнце — благодать!

Ну как сегодня не проспать,

Когда еще так повезет?

Работа? Точно подождет!

2

День сна планета отмечает,

Пусть полноценным будет он,

Пусть каждой ночью вас качает

Лишь самый крепкий, добрый сон!

Здоровья крепкого добавит,

А вместе с ним — побольше сил.

Вас отдохнувшими оставит,

Чтоб мир успехи приносил!

3

Всемирный день сегодня сна,

А значит — все гуляем,

В объятиях ведь Морфея мы

Так сладко засыпаем.

Желаю снов вам только ярких,

Красивых, вдохновенных,

Сулят они пусть вам успех

И к счастью перемены.

Для сна желаю вам

Не экономить время,

Пусть звезды в небе пишут вам

Волшебную поэму.

4

Поздравляю всех вас, сони,

С днем всемирным славным сна.

Волшебством всегда пусть манит

Грез волшебная страна.

Только ярких сновидений

Пожелать хочу я вам,

Пусть Морфей за руку водит

По загадочным местам.

Сладко пусть всегда вам спиться,

Отдыхает пусть душа,

Расслабляется пусть тело,

Ночь течет пусть не спеша.

5

Отдыхать полезно всем,

Сон — таблетка от проблем.

Быстро вечер наступает,

Кто устал — тот засыпает.

Ну а кто устал лежать,

Сон в кроватку зазывать,

Пусть тот сладко позевает,

И овечек сосчитает.

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