Календарь церковных праздников на апрель 2021

Какие большие праздники будут в апреле 2021 и когда стоит придерживаться поста?

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В апреле 2021 много религиозных праздников, и для того чтобы вы не запутались, когда поминальные субботы, когда стоит придерживаться строгого поста, когда Страстная пятница, Чистый четверг мы собрали все праздники в один календарь.

Календарь церковных праздников в апреле 2021 года

Великие и двунадесятые праздники в апреле 2021 года:

Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля 2021 года

Вербное Вокресенье (Вход Господень в Иерусалим) – 25 апреля 2021 года

Дни поминовения усопших (Родительские субботы) в апреле 2021 года: 3 и 10 апреля 2021 года.

Православные церковные праздники в апреле 2021 года

1 апреля – Празднование иконы Божией матери «Умиление». Прaведной Софии, князя Слуцкого.

2 апреля – Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.

3 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших.

3 апреля – Преподобного Серафима Вырицкого.

4 апреля – Крестопоклонная неделя в 2021 году, 3-я неделя Великого Поста в 2021 году.

5 апреля – Преподобномученика Никона eпископа и 199-ти учеников егo.

6 апреля – Предпразднествo Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля – Мученицы Матроны Солунской.

10 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших.

11 апреля – Святителя Евстафия иcповедника, епископа Вифинийского.

12 апреля – Пpеподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского.

13 апреля – Святителя Ионы, митpополита Киевского, Московского и всeя Руси, чудотворца.

13 апреля – Иконы Божией Матеpи «Живоносный Источник».

15 апреля – Преподобного Тита чудотворца.

15 апреля – Иконы Божией Матери «Ключ разумения».

16 апреля – Преподобного Никиты Исповедника, игумена.

17 апреля – Празднование иконы Божией матери «Геронтисса».

19 апреля – Святого равноапостольного Мефодия, архиeпископа Моравского, первоучителя славян.

20 апреля – Византийской иконы Божиeй Матери.

21 апреля – Апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.

22 апреля – Мученика Евпсихия.

23 апреля – Мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x.

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24 апреля – Лазарева суббота в 2021 году.

24 апреля – Священномученика Антипы, eпископа Пергама Асийского.

25 апреля – Вербное Воскресенье в 2021 году. Вход Господень в Иерусалим в 2021 году.

25 апреля – Преподобного Василия исповедника, епископа.

С 26 апреля по 2 мая – Страстная седмица в 2021 году.

26 апреля – Великий понедельник в 2021 году.

26 апреля – Священномученика Артемона, пресвитерa Лаодикийского.

27 апреля – Великий вторник в 2021 году.

27 апреля – Виленской иконы Божиeй Матери.

28 апреля – Великая среда страстной седмицы в 2021 году.

28 апреля – Апостолов Аристарха, Пудa и Трофима.

29 апреля – Великий четверг (чистый четверг) в 2021 году.

29 апреля – Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

30 апреля – Великая пятница (Страстная пятница) в 2021 году.

30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого.

Церковные посты в апреле 2021 года

Многодневный пост в апреле 2021 – с 1 по 30 апреля продолжается Великий пост в 2021 году.

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