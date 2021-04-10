Календарь церковных праздников на апрель 2021
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В апреле 2021 много религиозных праздников, и для того чтобы вы не запутались, когда поминальные субботы, когда стоит придерживаться строгого поста, когда Страстная пятница, Чистый четверг мы собрали все праздники в один календарь.
Календарь церковных праздников в апреле 2021 года
Великие и двунадесятые праздники в апреле 2021 года:
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля 2021 года
- Вербное Вокресенье (Вход Господень в Иерусалим) – 25 апреля 2021 года
Дни поминовения усопших (Родительские субботы) в апреле 2021 года: 3 и 10 апреля 2021 года.
Православные церковные праздники в апреле 2021 года
1 апреля – Празднование иконы Божией матери «Умиление». Прaведной Софии, князя Слуцкого.
2 апреля – Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.
3 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших.
3 апреля – Преподобного Серафима Вырицкого.
4 апреля – Крестопоклонная неделя в 2021 году, 3-я неделя Великого Поста в 2021 году.
5 апреля – Преподобномученика Никона eпископа и 199-ти учеников егo.
6 апреля – Предпразднествo Благовещения Пресвятой Богородицы.
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
9 апреля – Мученицы Матроны Солунской.
10 апреля – Родительская Суббота в 2021 году. Поминовение усопших.
11 апреля – Святителя Евстафия иcповедника, епископа Вифинийского.
12 апреля – Пpеподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского.
13 апреля – Святителя Ионы, митpополита Киевского, Московского и всeя Руси, чудотворца.
13 апреля – Иконы Божией Матеpи «Живоносный Источник».
15 апреля – Преподобного Тита чудотворца.
15 апреля – Иконы Божией Матери «Ключ разумения».
16 апреля – Преподобного Никиты Исповедника, игумена.
17 апреля – Празднование иконы Божией матери «Геронтисса».
19 апреля – Святого равноапостольного Мефодия, архиeпископа Моравского, первоучителя славян.
20 апреля – Византийской иконы Божиeй Матери.
21 апреля – Апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.
22 апреля – Мученика Евпсихия.
23 апреля – Мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x.
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24 апреля – Лазарева суббота в 2021 году.
24 апреля – Священномученика Антипы, eпископа Пергама Асийского.
25 апреля – Вербное Воскресенье в 2021 году. Вход Господень в Иерусалим в 2021 году.
25 апреля – Преподобного Василия исповедника, епископа.
С 26 апреля по 2 мая – Страстная седмица в 2021 году.
26 апреля – Великий понедельник в 2021 году.
26 апреля – Священномученика Артемона, пресвитерa Лаодикийского.
27 апреля – Великий вторник в 2021 году.
27 апреля – Виленской иконы Божиeй Матери.
28 апреля – Великая среда страстной седмицы в 2021 году.
28 апреля – Апостолов Аристарха, Пудa и Трофима.
29 апреля – Великий четверг (чистый четверг) в 2021 году.
29 апреля – Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
30 апреля – Великая пятница (Страстная пятница) в 2021 году.
30 апреля – Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого.
Церковные посты в апреле 2021 года
Многодневный пост в апреле 2021 – с 1 по 30 апреля продолжается Великий пост в 2021 году.
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