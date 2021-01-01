В каком случае можно обменять товар, а когда стоит рассчитывать на возврат средств за покупку?

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Сегодня, 15 марта, в мире отмечают День защиты прав потребителей. Все мы регулярно совершаем покупки, будь то продукты, техника, одежда, предметы для дома. И, к сожалению, никто не застрахован от некачественного товара. Или же товар может просто не подойти. Что делать в таких случаях, как обменять продукцию и когда можно рассчитывать на компенсацию, узнала Ivona у адвоката Ксении Проконовой.

Что делать, если приобрели некачественный товар: комментарий адвоката Ксении Проконовой Адвокат Ксения Проконова facebook.com/SBHlawUa/

Нужно как можно раньше обратить внимание на недостатки вашей покупки. Время здесь играет против вас. Старайтесь сразу вести общение в письменной плоскости: сложно будет подтвердить, что вы не пропустили положенные 14 дней, если все общение было устным. Слово против слова. Вы имеете право требовать возврата денег, обмена товара на аналогичный без недостатков. Обращаться можете как к продавцу, так и к производителю. Во здесь можно подать жалобу. Ее образец также есть на сайте. Сложнее всего дело обстоит с магазинами-однодневками в Инстаграме. Часто это просто лендинг, на котором нет всей нужной потребителю информации: продавец, производитель, реквизиты, порядок возврата, контакты. Часто люди не знают своих прав, покупая продукцию по акции: если вы купили что-то с существенной скидкой, не зная о недостатках вещи, имеете право на возврат денег или замену товара. Если же продавец предупредил вас, что товар имеет определенные недостатки, но вы все равно соблазнились на привлекательные “минус 70%“, в таком случае вы не имеете права требовать вернуть за него средства или обменять его на товар надлежащего качества. Важно помнить, что требовать возврат некачественного товара вы можете на протяжении всего гарантийного срока. В течение 14 дней можно требовать обмен товара, не возврат денег. Важно, чтобы у вас были на руках расчетные документы. Продавец имеет право отказать, если вы сами своим поведением, неправильным обращением повредили товар, неверно его использовали.

Купила некачественный товар: опыт редакции

Кстати, с покупкой некачественного товара сталкивались и журналисты Ivona. Для того чтобы установить брак продукции, купленный нами смартфон, забрали на диагностику. Чтобы в период диагностики не оставаться без связи, мы написали заявление с просьбой предоставить нам на время диагностики аналогичный товар. Кстати, на время диагностики можно просить на замену не только смартфоны.

Какие товары продавец должен предоставить на замену на время ремонта приобретенного товара:

Одежда, меховые и другие изделия (весенне-летнего ассортимента с 1 апреля, осенне-зимнего ассортимента с 1 октября),

Обувь (зимнего ассортимента с 15 ноября по 15 марта, весенне-осеннего ассортимента — с 15 марта по 15 мая и с 15 сентября по 15 ноября, летнего ассортимента с 15 мая по 15 сентября,

Телевизоры,

Микроволновые печи,

Магнитолы,

Кухонные машины,

Магнитофоны,

Вязальные машины,

Радиоприемники,

Пылесосы,

Холодильники,

Электроутюги,

Морозильники,

Электромиксеры,

Стиральные машины,

Электросоковыжималки,

Аппараты телефонные, в том числе мобильной связи,

Персональные компьютеры и комплектующие части к ним,

Аппаратура для видеозаписи и воспроизведения изображения и звука,

Электрочайники,

Электрофен,

Электрокофеварки.

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