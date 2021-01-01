Переводить или не переводить: перейдет ли Украина на летнее время

В Украине опять говорят об отмене перевода часов. Нужно ли переводить часы весной 2021 года и когда?

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Перевод часов в Украине – постоянная тема для дискуссий. И если врачи говорят о негативном его влиянии на организм человека, то политики уже в который раз хотят его отменить. Этой весной тема отмены перевода часов вновь стала обсуждаемой: а все потому, что 3 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», которым предусматривается установление единого поясного времени на территории Украины и отказ от ежесезонного перевода стрелок.

Почему хотят отменить перевод часов в Украине

Отменить сезонный перевод часов и установить единое на всей территории Украины время (плюс два часа по Гринвичу) предложил автор законопроекта, первый заместитель председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, для этого есть несколько причин:

Установление на территории Украины единого киевского времени обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на оккупированных территориях установлено время России.

Защитит здоровье украинцев. По мнению многих ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов негативно сказывается на здоровье граждан и в период адаптации к новому времени у граждан удушается самочувствие, снижается работоспособность, обострение хронических заболеваний.

Отсутствие экономического эффекта. Ранее считалось, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию, однако, по словам парламентария, существуют доказательства, что это не помогает энергосбережению.

Когда переводят часы в Украине в 2021

Очередной перевод стрелок часов в Украине запланирован в ночь с 27 на 28 марта. Однако ответ на вопрос перейдет ли Украина на летнее время в этом году остается открытым. По словам народной депутатки из фракции «Слуга народа» Роксоланы Пидласой, если законопроект будет принят во втором чтении до 27 марта, то переводить часы в марте 2021 года уже будет не нужно. Если же парламентарии не проголосуют за отмену перевода часов до конца марта, то украинцы еще два раза переведут стрелки: в марте и в октябре 2021 и Украина будет жить по зимнему времени.

А что с переводом часов в мире

По состоянию на сегодняшний день в 60 государствах переводят время, а в 140 странах либо никогда не пользовались сезонным временем или же отказались от подобной практики. Кстати, в Европе также отменили сезонный перевод часов и уже в 2021 году граждане Европейского Союза больше не будут переводить стрелки часов. Перед тем как утвердить такое решение в ЕС провели онлайн-голосование, по результатам которого 84% жителей ЕС высказались за отмену перехода на летнее и зимнее время.

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