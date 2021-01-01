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Переводить или не переводить: перейдет ли Украина на летнее время

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В Украине опять говорят об отмене перевода часов. Нужно ли переводить часы весной 2021 года и когда?
Перевод часов в Украине 2021
Перевод часов в Украине 2021
depositphotos.com

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Перевод часов в Украине – постоянная тема для дискуссий. И если врачи говорят о негативном его влиянии на организм человека, то политики уже в который раз хотят его отменить. Этой весной тема отмены перевода часов вновь стала обсуждаемой: а все потому, что 3 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», которым предусматривается установление единого поясного времени на территории Украины и отказ от ежесезонного перевода стрелок.

Почему хотят отменить перевод часов в Украине

Отменить сезонный перевод часов и установить единое на всей территории Украины время (плюс два часа по Гринвичу) предложил автор законопроекта, первый заместитель председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, для этого есть несколько причин:

  • Установление на территории Украины единого киевского времени обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на оккупированных территориях установлено время России.
  • Защитит здоровье украинцев. По мнению многих ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов негативно сказывается на здоровье граждан и в период адаптации к новому времени у граждан удушается самочувствие, снижается работоспособность, обострение хронических заболеваний.
  • Отсутствие экономического эффекта. Ранее считалось, что перевод часов позволяет экономить электроэнергию, однако, по словам парламентария, существуют доказательства, что это не помогает энергосбережению.

Когда переводят часы в Украине в 2021

Очередной перевод стрелок часов в Украине запланирован в ночь с 27 на 28 марта. Однако ответ на вопрос перейдет ли Украина на летнее время в этом году остается открытым. По словам народной депутатки из фракции «Слуга народа» Роксоланы Пидласой, если законопроект будет принят во втором чтении до 27 марта, то переводить часы в марте 2021 года уже будет не нужно. Если же парламентарии не проголосуют за отмену перевода часов до конца марта, то украинцы еще два раза переведут стрелки: в марте и в октябре 2021 и Украина будет жить по зимнему времени.

А что с переводом часов в мире

По состоянию на сегодняшний день в 60 государствах переводят время, а в 140 странах либо никогда не пользовались сезонным временем или же отказались от подобной практики. Кстати, в Европе также отменили сезонный перевод часов и уже в 2021 году граждане Европейского Союза больше не будут переводить стрелки часов. Перед тем как утвердить такое решение в ЕС провели онлайн-голосование, по результатам которого 84% жителей ЕС высказались за отмену перехода на летнее и зимнее время.

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Теги: перевод часов, украина
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Источник: ivonа bigmir)net

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