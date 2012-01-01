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В школу можно не спешить: в каких регионах вернули дистанционное обучение

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Завтра многие школьники не пойдут в школы. Мы узнали, в каких областях опять закрыли учебные учреждения.
В школу можно не спешить: в каких регионах вернули дистанционное обучение

Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине ухудшается. Так, на прошлой неделе впервые за последние два месяца выявили более 10 тысяч инфицированных за сутки. Особенно сложная ситуация в западных областях – уже четыре региона попали в “красную“ зону, где действуют самые жесткие ограничения. Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. Однако многие регионы и города решили прибегнуть к дополнительной мере и закрыть учебные учреждения.

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В каких регионах школьники не вернутся к учебе 9 марта?

Львовская область:

  • Школы и университеты переходят на дистанционное обучение 9 марта,
  • С 15 марта в области рекомендуется начать весенние каникулы,
  • Детские сады работают в обычном режиме.

Закарпатская область:

  • Ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение в период с 9 по 12 марта в Ужгороде, в Закарпатской области школьники обучаются дистанционно до 15 марта,
  • Учащиеся 1-4 классов посещают школы в обычном режиме, детсады также продолжают работу.

Ивано-Франковская область:

  • Учащиеся 1-11 классов с 1 марта обучаются дистанционно,
  • Детсады закрыты.

Черновицкая область:

  • Часть школ обучаются дистанционно,
  • Часть детских садов закрыта.

Житомир:

  • Учащиеся 5-11 классов перешли на дистанционное обучение,
  • Учащиеся 1-4 классов посещают учебные учреждения.

Винницкая область:

  • Школы и вузы перевели на дистанционное обучение с 3 марта,
  • С 9 – по 15 марта учебных учреждениях – весенние каникулы.

Одесса:

  • С 15 по 19 марта школьники 5-11 классов будут учиться дистанционно,
  • С 22 по 26 марта – весенние каникулы для всех классов,
  • Учащиеся начальных классов будут посещать школу, но по решению родителей и учителей могут перейти на дистанционку.

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Теги: коронавивирус, Украина, школа
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Источник: ivonа bigmir)net

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