В школу можно не спешить: в каких регионах вернули дистанционное обучение
Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине ухудшается. Так, на прошлой неделе впервые за последние два месяца выявили более 10 тысяч инфицированных за сутки. Особенно сложная ситуация в западных областях – уже четыре региона попали в “красную“ зону, где действуют самые жесткие ограничения. Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. Однако многие регионы и города решили прибегнуть к дополнительной мере и закрыть учебные учреждения.
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В каких регионах школьники не вернутся к учебе 9 марта?
Львовская область:
- Школы и университеты переходят на дистанционное обучение 9 марта,
- С 15 марта в области рекомендуется начать весенние каникулы,
- Детские сады работают в обычном режиме.
Закарпатская область:
- Ученики 5-11 классов перейдут на дистанционное обучение в период с 9 по 12 марта в Ужгороде, в Закарпатской области школьники обучаются дистанционно до 15 марта,
- Учащиеся 1-4 классов посещают школы в обычном режиме, детсады также продолжают работу.
Ивано-Франковская область:
- Учащиеся 1-11 классов с 1 марта обучаются дистанционно,
- Детсады закрыты.
Черновицкая область:
- Часть школ обучаются дистанционно,
- Часть детских садов закрыта.
Житомир:
- Учащиеся 5-11 классов перешли на дистанционное обучение,
- Учащиеся 1-4 классов посещают учебные учреждения.
Винницкая область:
- Школы и вузы перевели на дистанционное обучение с 3 марта,
- С 9 – по 15 марта учебных учреждениях – весенние каникулы.
Одесса:
- С 15 по 19 марта школьники 5-11 классов будут учиться дистанционно,
- С 22 по 26 марта – весенние каникулы для всех классов,
- Учащиеся начальных классов будут посещать школу, но по решению родителей и учителей могут перейти на дистанционку.
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