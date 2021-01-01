3 марта 2021 - был ровно год, как зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.

Годовщина COVID в Украине: как это было и что мы имеем https://unsplash.com/

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О первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Украине объявили 3 марта 2020 года — инфицированный житель Черновцов прибыл из Италии в Румынию самолетом, а затем пересек границу Украины на автомобиле. А уже 11 марта правительство Украины ввело карантин на всей территории страны.

На последующем брифинге замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал: “Вчера я сказал вам, что у нас есть четыре подозреваемых случая. Сегодня один из этих случаев подтвержден”.

13 марта была зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции. Умершей оказалась 71-летняя женщина из Радомышля.

Как сообщает МОЗ на своей страничке в соцсетях, на сегодняшний день данные по заболеваемости среди граждан Украины следующие:

заболевших - 1374762 человека

выздоровели - 1186873 человека

летальных исходов - 26591

проведено ПЦР-тестов - 7021993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

По сравнению с январем текущего года, сегодня самый большой скачок - 10057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также, важно напомнить, что несмотря на повторное усиление карантинных мер в некоторых областях Украины, вакцинация против COVID-19 - не прекращается.

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Вакцинация началась 24 февраля 2021 и будет проходить в пять этапов. На первом этапе прививают медицинских работников ковидних больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19 жителей и персонал домов престарелых и военных на фронте.

Украина получила 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca / Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Эта вакцина одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Европейский Союз, Канада и Индия. В Украине вакцину зарегистрировали 22 февраля 2021.

По состоянию на 4 марта 2021, от COVID-19 привито 9568 человек, все они получили 1 дозу вакцины.

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