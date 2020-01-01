Доктор Комаровский рассказал о "постковиде": Главные симптомы

Что нужно знать о главных проявлениях "постковида"?

Положительный тест на антитела - еще не конец коронавирусной инфекции для перенесшего ковид. Такое мнение выражает доктор Комаровский - известны врач и телеведущий. Впереди человека может ожидать еще сложный процесс адаптации организма, условно именуемый “постковидом“. Больше об этом явлении расскажет Ivona.

Читай также: Можно ли заразиться коронавирусом на улице

Несмотря на то, что эпидемия в мире длится уже больше года, до сих пор доподлинно неизвестно, к каким именно изменениям в организме может привести коронавирус, его размножение и жизнедеятельность. Вирус поражает в первую очередь легкие, однако наивно полагать, что на этом все заканчивается. Ковид негативно отражается практически на всех внутренних органах, тканях, сосудах и пр.

Сложно предугадать, с какими последствиями предстоит столкнуться человеку, переболевшему коронавирусом, вне зависимости от степени тяжести. Еще сложнее - понять, как долго организму предстоит бороться с последствиями вируса. Комплекс симптомов, которые могут проявляться после избавления организма от коронавирусной инфекции, доктор Комаровский называет “постковидом“.

Именитый врач условно делит проявления “постковида“ на три группы:

симптомы со стороны органов дыхания - одышка, сухой кашель, нехватка воздуха (при нормальной сатурации)

общая слабость организма, повышенная утомляемость, апатия, утрата работоспособности

нарушения нервной системы - депривации сна, нарушения памяти, частичная потеря способности мыслить логически, обострение или возникновение психологических проблем.

Читай также: Названы лекарства, которые нельзя использовать при коронавирусе

Доктор Комаровский подчеркивает, что подход к Covid-19, как инфекции, поражающей исключительно дыхательную систему, в корне ошибочен. Не стоит забывать о негативном воздействии на сосуды и нервную систему. Исходя из этого, в комплекс восстановительных и профилактических мер от “короны“ следует включать не только антибиотики, но и иммуномодуляторы и витаминные комплексы, направленные на поддержание тонуса организма.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.