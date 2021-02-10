Ученые из Британии опубликовали новую информацию о коронавирусе .

Антитела к коронавирусу обнаружены через шесть месяцев после заражения freepik.com

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Британский биобанк опубликовал отчет, в котором говорится, что у многих людей антиспайковые антитела к коронавирусу 2 (SARS-CoV-2) остаются в течение не менее шести месяцев после заражения.

Для определения степени перенесенной в прошлом инфекции SARS-CoV-2 в различных подгруппах населения, Биобанк Великобритании собирал образцы крови примерно у 20 200 мужчин и женщин ежемесячно на протяжении полугода.



Антитела к коронавирусу обнаружены через шесть месяцев после заражения freepik.com

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Сообщается, что 18 893 человек предоставили по крайней мере один образец, который был успешно проанализирован в период с мая по декабрь 2020 года. Ученые выявили у 9 процентов людей был хотя бы один образец, который был серопозитивным на SARS-CoV-2 антиспайковые антитела в период исследования.

Исследователь подчеркивают, что распространенность серотипа значительно различалась по возрасту, этнической принадлежности, географическому региону и социально-экономическому статусу.

Антитела к коронавирусу обнаружены через шесть месяцев после заражения freepik.com

Данные показали следующие цифры: 1264 исследуемых был серопозитивными в 1-й месяц. Продолжительность серопозитивной реакции оценивалась среди тех, кто был серопозитивным в 1-й месяц и имел симптомы или имел положительный тест на полимеразную цепную реакцию. Из этих 705 участников у 12,2 процента серологически восстановился в течение шести месяцев после появления симптомов. Только пять участников вернулись к серологической реакции в течение трех месяцев.

Хотя мы не можем с уверенностью сказать, как это связано с иммунитетом, результаты показывают, что люди могут быть защищены от последующей инфекции в течение как минимум шести месяцев после естественного заражения и, возможно, вакцинации, - разъяснил Наоми Аллен, доктор философии, главный научный сотрудник UK Biobank. - Более продолжительное наблюдение позволит нам определить, как долго продлится такая защита.

Напомним, ранее Ivona делилась новостью, что доктор Евгений Комаровский назвал главные симптомы «постковида».

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