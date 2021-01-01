Великий Пост 2021: календарь питания по дням

Как правильно питаться в Великий Пост, в какие дни действуют особенно строгие запреты?

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До Великого Поста осталось чуть меньше недели, уже в следующий понедельник, 15 марта, у православных христиан начнется самый строгий пост в году. Как известно, каждому большому религиозному празднику предшествует пост, суть которого – очистить тело и душу от всего, что мешает приблизиться к духовному началу. Великий Пост в 2021 году стартует 15 марта и продлится 48 дней, до субботы, 1 мая. А 2 мая православные христиане будут праздновать Пасху.

История Великого Поста и правила питания

Отметим, что в первые века нашей эры христиане не постились по месяцу. Так, до III века верующие придерживались 40-часового поста, с III по V века ввели 6-дневный пост, когда христиане вспоминали о Страстной неделе. И только в начале V церковь ввела 40-дневный Великий пост, который и назвала обязательным для всех христиан.

Как мы уже отмечали, Великий пост самый строгий, в этот период православные едят соления и варения из овощей и фруктов, лук, морковь, капуста, свекла, бобовые, яблоки, апельсины, орехи, сухофрукты.

1 неделя – Торжество православия – нужно придерживаться особо строго поста. В первый день верующие должны полностью отказаться от пищи, со вторника по пятницу можно есть хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед, пить воду (разрешено сухоядение), а в субботу и воскресенье – горячую пищу с маслом.

2-6 недели: понедельник, среда, пятница – сухоядение, вторник и четверг – горячая пища без масла, суббота и воскресенье – горячая с маслом.

7 неделя – Страстная седмица – во все дни разрешается сухоядение, причем в пятницу нельзя есть до вынесения плащаницы.

Великий Пост 2021: питание по дням

15 марта – отказ от пищи.

17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 марта; 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23 апреля — сухоядение, т.е. можно есть пищу растительного происхождения, которая не прошла термическую обработку. В эти дни можно употреблять в пищу сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед и воду.

16, 18, 23, 25, 30 марта; 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22 апреля — в эти дни можно употреблять горячую пищу без растительного масла. Рекомендуем приготовить каши, супы и грибы.

20, 21, 27, 28 марта; 3, 4, 10, 11, 17, 18 апреля — дни горячей пищи с растительным маслом. Можно приготовить каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла.

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7 апреля 2021— Благовещение. Поскольку Благовещение не выпадает на Лазареву Субботу и ни на Вербное Воскресенье, в этот день можно есть рыбу, морепродукты, вареную и тушеную пищу растительного происхождения с добавлением растительного масла.

24 апреля 2021— Лазарева Суббота. Дозволяется потребление рыбной икры, вареной растительной пищи (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла.

25 апреля 2021— Вербное Воскресенье. Можно употреблять в пищу вареную и тушеную растительную пищу, в которую добавляют растительное масло, а также рыбу.

Что нельзя есть во время Великого Поста:

Мясо и мясную продукцию (колбасные изделия, ветчина, копчености),

Яйца и продукция, в которой они используются,

Молочные продукты (молоко, йогурт, кефир, сметана, сливки, сыры, сливочное масло),

Продукты с интенсивным вкусом (слишком сладкое и соленое, пряности),

Алкоголь (в нестрогие дни можно выпить немного вина, до двух бокалов).

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