Масленица 2021: самые интересные мероприятия Киева

ТОП-5 мероприятий на Масленицу в Киеве и недалеко от столицы.

Вчера в Украине началась Масленичная неделя. И если вы уже запаслись рецептами диетических блинов, самое время решить, где именно вы будете отмечать Масленицу в 2021. Ivona решила собрать все самые яркие и зажигательные мероприятия на Масленицу в Киеве и недалеко от столицы. Куда пойти встречать весну и поесть блинов и вареников – читай в нашем материале.

Масленица 2021: самые яркие мероприятия Киева и столичного региона Куда пойти на Масленицу в Киеве: ВДНГ https://www.facebook.com/events

Запальна Масляна на ВДНГ

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13 и 14 марта на ВДНГ пройдут яркие гуляния – “Запальна Масляна на ВДНГ“. Гости смогут не только полакомится блинчиками с мясом, сыром, лососем и другими, но и принять участие в народных гуляниях и, конечно же, посостязаться в навыках перетягивания каната, боя на мешках и других. А в финале шоу состоится традиционное действо – сожжение пугала Зимы. Чтобы праздник точно удался, всех посетителей будут радовать популярные исполнители DANTES, Анна Тринчер, Ольга Цыбульская, TARABAROVA, Мила Нитич, Артура Боссо, группы “Клей Угрюмого“ и SELFY, Олег Чигер, Денис Реконвальд, СолоХа, Олег Кензов, TamerlanAlena, Grosu, Юлия Купцова и другие.

Масленица (Колодий) в “Пирогово“ Куда пойти на Масленицу в Киеве 2021: Пирогово facebook.com/pyrogiv

13 и 14 марта интересно будет заглянуть и в Национальный музей архитектуры и быта “Пирогово“. 13 и 14 марта в “Пирогово“ состоятся праздничные гуляния, на которых посетители музея смогут увидеть максимально воссозданный древний обряд Колодия (на экспозиции “Среднее Приднепровье“). На празднике также выступят фольклорные коллективы, воссоздающие для посетителей древние обряды и споют народные песни. Гостей будут развлекать традиционными народными забавами, пригласят на танец, угощать вкусными блюдами: варениками, блинами и компотом.

Масленица по-древнеславянски в “Парке Киевская Русь“ Куда поехать на Масленицу 2021: Парк "Киевская Русь" Пресс-служба

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13 и 14 марта в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь (“Парк Киевская Русь“) пройдет самое масштабное в Украине празднование Масленицы. В Древнем Киеве – настоящем, живом средневековом городе, в окружении шедевров архитектуры Киевской Руси гостей ждут: древние традиции и обряды, яркая развлекательная программа с торжественной встречей князя, конно-трюковыми выступлениями, традиционным сжиганием огромного чучела Масленицы. С наступлением сумерек начнется яркая вечерняя огненная программа. И конечно, горячие блины с разными начинками, горячие напитки и вкуснейшие блюда с костра, катание на лошадях, традиционные славянские забавы, подарки на масленичных столбах, открытые мастер-классы, древний ритуал “Колодий“ и уникальный “Масленичный вертеп“ на древнеславянском языке.

Колодий в “Мамаевой слободе“ Куда пойти на Масленицу в Киеве: Мамаева Слобода facebook.com/mamajeva.sloboda

А если вы хотите познакомится с более поздними традициями празднования Масленицы, то рекомендуем посетить этно-комплекс в Киеве – “Мамаеву слободу“. На территории Украины неделю перед Великим постом проводили по-другому, со своими самобытными традициями и обрядами. Во-первых, каждый день хозяйки готовили вареники с творогом, поэтому эту неделю называли еще и Сыропустной. Другим интересным обрядом было ношение колодки, отсюда и второе название — Колодий. Какие еще обряды в Сыропустную неделю соблюдали украинцы можно будет узнать уже в эти выходные.

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