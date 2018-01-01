Выходные в апреле 2021 в Украине: сколько будем отдыхать

Узнайте, когда и сколько украинцы будут отдыхать в апреле 2021 года.

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Отдыхать в апреле 2021 украинцы будут только на выходных (ну и, если предвидится отпуск). В апреле 30 дней, 8 из которых выходные, а 22 – рабочие. Ivona расскажет, какие профессиональные, народные и религиозные праздники состоятся в апреле.

Мы собрали все праздники апреля 2021 в Украине. В этом месяце будет несколько профессиональных праздников, так что рекомендуем сохранить себе список, чтобы не забыть, когда поздравлять друзей и близких. Когда день геолога, веб-мастера и секретаря – читай в нашем материале.

Выходные в апреле 2021 года: календарь

Как мы говорили, отдыхать в апреле украинцы будут всего 8 дней: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 апреля.

Международные и профессиональные праздники в апреле 2021 в Украине:

1 апреля – День смеха

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

2 апреля – Международный день детской книги

4 апреля – День геолога

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности

4 апреля – Международный день интернета

4 апреля – День веб-мастера

7 апреля – Всемирный день здоровья

8 апреля – Международный день цыган

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля – День работников ракетно-космической отрасли Украины

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики

14 апреля – День Госавтоинспекции МВД Украины

15 апреля – День уголовного розыска

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17 апреля – День окружающей среды

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест

18 апреля – День памятников истории и культуры

21 апреля – Международный день секретаря

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

23 апреля – Всеукраинский день психолога

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля – Всемирный день охраны труда

29 апреля – Международный день танца

Церковные праздники и посты в апреле 2021

В апреле 2021 православные отмечают несколько больших церковных праздников. Среди которых: Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля, Лазарева суббота – 24 апреля, Вербное Воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) – 25 апреля. Дни поминовения усопших (Родительские субботы) в апреле 2021 года: 3 и 10 апреля 2021 года.

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