Планы на месяц: 7 лучших концертов мая-июня 2021 в Киеве

Узнайте, какие концерты популярных артистов пройдут в Киеве в мае-июне 2021 года.

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Весенний локдаун наконец-то завершился, поэтому можно вновь посещать концерты любимых исполнителей. Ivona собрала самые интересные концерты, которые состоятся в Киеве в мае-июне 2021 года.

Лучшие концерты мая-июня в Киеве

Концерт Макса Барских

Когда: 15 мая, 20.00

15 мая, 20.00 Где: Osocor Residence

Osocor Residence Сколько: от 1732 грн

15 мая главный адепт ретровейва в СНГ Макс Барских впервые выступит в столичной резиденции лучшего отдыха Osocor. Артист держит высокую планку уже не один год и не планирует останавливаться. Его новый суперхит в дуэте с Zivert — яркое тому подтверждение. Недавно артисты выпустили настоящий международный Bestseller в стиле киберпанк. Это история о двух душах, телами которых руководит искусственный интеллект. Все, что остается влюбленным, — встречи в виртуальных снах оцифрованного мира. Одними из первых услышать вживую новый бестселлер от Макса Барских вы сможете 15 мая. Не пропустите главное музыкальное событие сезона в Osocor Residence.

Концерт звезды электронной музыки SATORI

Когда: 22 мая, 17:00

22 мая, 17:00 Где: Osocor Residence

Osocor Residence Сколько: 900 грн

22 мая Osocor Residence перевоплотится в мистическую сказку для взрослых, главную роль в которой сыграет нидерландский электронный продюсер SATORI. Традиционно музыкант ассоциируется с вариациями на мексиканскую тему: вспомните его выступления-импровизации, покорившие весь Тулум. Однако Osocor Residence готовит перформанс, который сломает стереотипные представления о вечеринках. Магические световые инсталляции и декор, абсолютно выходящий за пределы любых стандартов — такой формат можно воспроизвести только на одной киевский локации. Возглавит этот сюрреализм SATORI с живым музыкальным представлением. Вместе с локацией 22 мая трансформируются и гости. Мотивы этно и бохо в дресс-коде, микс фолк-вокала, техно, джаза и живых инструментов — SATORI наколдует энергетику вечера и создаст гармоничный контекст для главной мистической сказки в этом сезоне.

Концерт MONATIK

Конецерт МONATIK в Киеве - где и когда пресс-служба

Когда: 28 мая, 20.00

28 мая, 20.00 Где: Osocor Residence

Osocor Residence Сколько: от 1732 грн

Если начинать новый сезон в Osocor Residence, то только так громко и масштабно. В прошлом году в резиденции лучшего летнего отдыха гремели выступления ARTBAT, Jah Khalib, Jan Blomqvist и Onuka. В 2021 году все не менее феерично. Встречайте, главный украинский хитмейкер и неизменный креатор самой актуальной поп-музыки — MONATIK. Мастер ритма и повелитель танцев будет зажигать на сцене Osocor Residence 28 мая.

MONATIK — первый поп-артист, который покорил НСК “Олимпийский“, показав, что такое эпохальное стадионное шоу. Именно он создал десятки самых танцевальных хитов, узнаваемые с первой же ноты. Концерты MONATIK — это всегда фирменный коктейль из ритмов соула, фанка и хип-хопа, танцы в унисон и зрелищные шоу высочайшего уровня с профессиональной хореографией и неповторимыми номерами. Но главное — сам артист, его музыка и все те искренние эмоции, которые она дарит.

Концерт мистического синтвейв-музыканта Daniel Deluxe

Когда: 6 июня, 19.00

6 июня, 19.00 Где: ЮБК на Трухановом острове

ЮБК на Трухановом острове Сколько: от 400 грн

6 июня Киев накроет атмосфера футуристического мегаполиса. Один из самых ярких представителей синтвейв-движения и автор музыки к видеоиграм DESYNC (2017) и Ghostrunner (2020) Daniel Deluxe сыграет на столичном ЮБК. В его музыке чувствуешь влияние Lustmord, Burzum, Prodigy, Джона Карпентера, Enigma, Justice и Daft Punk. Его вдохновляют фильмы ужасов, аниме, видеоигры, киберпанк и трансляции NASA. Уверенно стартовав в 2013-м, сегодня Daniel Deluxe — весомая фигура среди synthwave-исполнителей.

Концерт NILETTO

Когда: 10 июня, 19.00

10 июня, 19.00 Где: Stereo Plaza

Stereo Plaza Сколько: от 590 грн

Главный хитмейкер постсоветского пространства NILETTO, он же Данил Прытков, должен был дать первый большой сольный концерт в Киеве 28 ноября 2020 года. К сожалению, пандемия изменила творческие планы артиста, что привело к нескольким изменениям дат выступления. Но сейчас уже на 100% известно, что 10 июня мы услышим NILETTO в Stereo Plaza. Все приобретенные билеты действительны на новую дату и не требуют замены.

NILETTO – мастер неожиданных и успешных музыкальных коллабораций. Недавно он записал новую дуэтную песню «Не люблю» с Анет Сай и сразу же представил видео на нее. Любимые фанатами песни и совершенно новые треки артист обязательно споет 10 июня в столичном концертном зале Stereo Plaza. Нужно лишь немного подождать. До встречи летом!

Концерт ARTBAT и HOSH

Когда: 11 июня, 17.00

11 июня, 17.00 Где: Osocor Residence

Osocor Residence Сколько: 1200 грн

11 июня все дороги ведут в Osocor Residence: летний сезон зажигают всемирно известные ARTBAT и HOSH. Сотни людей до сих пор вспоминают два прошлогодних ивента с участием легендарного дуэта. На этот раз в Osocor Residence он напишет новую историю современной музыки. ARTBAT подготовили свежие треки, в ритме которых будут пульсировать сердца миллионов. А гости резиденции летнего отдыха в Киеве получат шанс услышать их первыми. Компанию артистам составит немецкий электронный продюсер и диджей HOSH.

ARTBAT уже отчеканили свое творческое имя на аллее музыкальной славы. Каждое их выступление на самых громких фестивалях мира: Awakenings, Tomorrowland, Loveland, Fusion, ADE, EDC и DGTL — захватывает и получает только положительные отзывы гурманов электронного саунда по всем уголкам планеты. Значит, сомнения излишни: вечер техно в Osocor Residence обречен стать сенсацией 2021 года.

Концерт Tequilajazzz

Когда: 13 июня, 19.00

13 июня, 19.00 Где: ЮБК на Трухановом острове

ЮБК на Трухановом острове Сколько: от 390 грн

Одна из главных альтернативных групп 1990-х Tequilajazzz сыграет в Киеве 13 июня. Концерт пройдет на столичном ЮБК. Их обожают за предельную честность и прячущуюся за грувом и громкими гитарами интимность. И с этим не поспоришь. Евгений Федоров называет себя интровертом, мечтающим сбежать со сцены, а песни Tequilajazzz — бесконечным разговором одиночки с самим собой.

О чем же он беседует? О переживаниях маленького человека в огромном мире и бренности всего сущего. Тогда почему среди песен группы немало бойких и ритмичных, спросите вы. Все дело в творческом подходе, позаимствованном у Берта Бакарака и Хэла Дэвида. Они облекали свои разочарование и грусть в веселую форму, чтобы избавиться от тоски.

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