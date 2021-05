NILETTO виступить в Києві 10 червня

Автор мегахіта «Любимка» вже незабаром зіграє великий сольник у столиці.

Головний хіт-мейкер пострадянського простору NILETTO, він же Даніл Притков, мав дати перший великий сольний концерт у Києві 28 листопада 2020 року. Але пандемія змінила творчі плани артиста, що призвело до кількох змін дат виступу. Але зараз уже на 100% відомо, що 10 червня ми почуємо NILETTO в Stereo Plaza. Усі придбані квитки дійсні на нову дату і не потребують заміни.

Увесь цей час артист всіляко творчо розвивається: створює нову музику, знімає відео, з’являється в телевізійних і YouTube-шоу та радує фанатів активністю в соціальних мережах.

NILETTO – майстер неочікуваних та успішних музичних колаборацій. Нещодавно він записав нову дуетну пісню «Не люблю» з Анет Сай та одразу ж представив відео на неї.

З останніх здобутків NILETTO: чуттєва й водночас динамічна композиція «НевывоЗИМАя» та фантастичний кліп-блокбастер на неї, заради якого Данілу довелося стати самураєм та битися на мечах. Звісно, усе заради возз'єднання з коханою та романтичного фіналу.

А ще вже близько місяця артист тримає інтригу щодо того, коли вийде трек Someone like you. Річ у тім, що Даніл виклав шматочки цієї пісні у соцмережах, і вона шалено сподобалась прихильникам. Коли світ побачить повна версія композиції, досі невідомо. Однак щось нам підказує, що ми однозначно почуємо її 10 червня.

Безперечно, до київського концерту прихильників чекає безліч інших новин та ще не один хіт від NILETTO. Улюблені фанатами пісні та абсолютно нові треки артист обов’язково заспіває 10 червня у столичному концертному залі Stereo Plaza. До зустрічі влітку!

