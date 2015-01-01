Чек-лист безопасного использования интернета: 11 основных правил

Узнайте, как обезопасить личную информацию в сети и не попасться в ловушки интернет-мошенников.

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Современное человечество не может представить свою жизнь без интернета. Впрочем, стоит помнить, что сеть — это не только источник информации, возможность общаться на расстоянии и онлайн-покупки, но и угроза компьютерной безопасности. Вы можете загрузить на ПК вирус, вашу учетную запись или адрес электронной почты может сломать злоумышленник. И это еще далеко не все.

Что становится причиной попадания в эти и подобные ловушки сети? Люди привыкли делиться личной информацией, доверяют браузерам сохранение паролей и ошибочно считают, что интернет — это нечто белое и пушистое. На самом деле сеть может быть опасной. К счастью, обезопасить себя вполне возможно. Следует придерживаться простых правил. Воспользуйтесь этим чек-листом, чтобы проверить свою цифровую грамотность.

Создавайте для учетных записей надежные пароли. Пароль «Alisa2020» злоумышленники могут с легкостью сломать. Добавьте к нему символы и цифры. Например, «Ali₴@27854_20245». Не ведитесь на ловушки онлайн-груминга. Это установление взрослыми дружеских и доверительных отношений с ребенком (подростком) с целью получения его интимных фото/видео. Чтобы обезопасить себя, вообще не стоит шэрить в сети или в личных сообщениях интимные фото или личную информацию (адрес проживания, геолокацию, скан документов и тд). Не открывайте на электронной почте подозрительные письма. Это может быть спам от мошенников, в котором есть вирусы. Лучше сразу удалять письма с фразами вроде «Поздравляем! Вы выиграли... », «Акция! Только сегодня...» или «Открой письмо! Срочно! ... ». Тем более, если вы не участвовали в различных розыгрышах. Не храните в браузере логины и пароли. Советуем записать эти данные в блокноте, ведь надежный пароль запомнить не так просто. Но и доверять браузеру не стоит. Учитесь замечать фейковые сайты. Довольно часто в интернете можно попасть на сайты-дубликаты. Поэтому прежде чем вводить в аккаунте логин и пароль, убедитесь, правильно ли введен адрес. Дизайн, шрифты и логотип могут быть скопированы, а вот веб-адрес подделать невозможно. Стали жертвой секстинга? Стоит знать, как действовать. Сообщите об этом родителям, педагогам или психологу. Ни в коем случае не отправляйте свои интимные фото. Обратитесь в чат-бот Stop Sexting или позвоните по телефону Национальной детской горячей линии — 116 111. Устанавливайте на ПК только один антивирус. Спросите у специалистов, какой программе стоит доверять. Удалить ничего не получится. Все, что попало в сеть или даже в смартфон, останется там навсегда. Как правило, стереть эти данные невозможно. Единственный способ избежать утечки информации — не делиться ею. Никогда не сообщайте свое месторасположение (геолокацию). Данные геолокации позволяют всему миру узнать, где вы живете и учитесь, как проводите свободное время, в каких акциях участвуете и т.д. Помните, что сейчас отследить местонахождение любого человека очень просто. Не нажимайте на яркие баннеры или рекламные блоки на сайтах, какими бы привлекательными они ни были. В лучшем случае, вы поможете автору сайта получить деньги, а в худшем — загрузите вирус на свой девайс. Используйте плагины для браузеров, которые отключают рекламу на сайтах.

Поэтому главный секрет безопасности в интернете — не нужно в сети действовать так, как бы вы не стали делать в физическом мире. Разница между виртуальным миром и реальностью минимальная. Речь идет о защите личных данных, правилах общения с незнакомцами, грамотном отношении к манипуляциям в рекламе и т. д.

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