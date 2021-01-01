ЕС открывается для туристов: смогут ли путешествовать украинцы?

Европейская комиссия назвала условие, при выполнении которого туристы смогут въехать в страны ЕС.

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Разговоры об открытии границ Европейского союза для туристов других стран ведутся уже давно. И вот недавно Европейская комиссия впервые приняла решение о смягчении текущих ограничений на въезд в страны ЕС. В частности, ЕК рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые вакцинировались от коронавируса.

«Еврокомиссия предлагает разрешить въезд на территорию Евросоюза с ненасущными целями не только лицам, прибывающим из стран с благоприятной эпидемиологической ситуацией, а также тем, кто получил все рекомендованные дозы вакцин, разрешенных в ЕС. Разрешение также может быть распространено на вакцины, которые были сертифицированы ВОЗ для применения в экстренных ситуациях», - говорится в сообщении.

Так, комиссия рекомендует разрешить въезд в страны-члены ЕС людям, который за 14 дней до прибытия получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, разрешенной в ЕС.

Отметим, что Еврокомиссия может только давать рекомендации в сфере пересечения границ, а государства-члены ЕС принимают решения самостоятельно. Теперь Совет ЕС должен рассмотреть предложение комиссии.

Паспорта вакцинации в ЕС

Ожидается, что свободно путешествовать по Европейскому Союзу смогут туристы с паспортами вакцинации. Европейская комиссия представила проект цифрового «зеленого паспорта» еще 17 марта 2021, а ввести их планируют до июня этого года.

Несмотря на то, что такие сертификаты помогут сделать поездки более безопасными, ВОЗ выступает против, поскольку доступ к вакцинам в разных странах не одинаков.

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