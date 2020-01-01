Куда пойти в Киеве 3 – 9 мая: мероприятия для взрослых и детей

На этой неделе мы будем больше отдыхать, чем работать, поэтому сохраняйте список самых интересных мероприятий Киева.

В Киеве наконец-то ослабили карантин, а это значит, что теперь вновь можно после работы и в выходные посещать интересные мероприятия. Куда пойти в Киеве на неделе 3 – 9 мая расскажет Ivona.

Куда пойти в Киеве 3 – 9 мая: интересные мероприятия для взрослых и детей

Экскурсия «Киев авантюрный»

Где и когда: старт возле фонтана Термена, 3 мая, 15.00

старт возле фонтана Термена, 3 мая, 15.00 Сколько: 300 грн

Поскольку погода нормализовалась, можно спокойно отправляться на прогулку по Киеву. А чтобы сделать ее интересной и познавательной запишитесь на экскурсию. Так, в понедельник на экскурсии расскажут о том, насколько авантюрным был Киев на рубеже XIX-XX годов. Какие интриги плелись в Киеве, кто был их зачинателем и много другого можно узнать на экскурсии.

Творческий вечер Фоззи из ТНМК

Куда пойти в Киеве 4 мая: презентация книги Фоззи из ТНМК docker.com.ua

Где и когда: Docker-G pub, 4 мая, 19.00

Docker-G pub, 4 мая, 19.00 Сколько: 275-1000 грн

4 мая Фоззи из ТНМК выпустит новую книгу – роман «Черный хлеб». Да, если вы не знали, то у участника ТНМК есть еще и литературный талант, а новый роман станет уже 9 книгой исполнителя. В центре романа история охотницы-чукчи, которая попадает на юг Украины, чтобы оплатить свой последний долг. Это история маленькой женщины, которой пришлось разбираться с вызовами судьбы по-мужски. 4 мая автор не только прочтет отрывки из нового романа, но и сыграет дискотеку как диджей.

Концерт Kozak System

Куда пойти 5 мая в Киеве: концерт Kozak System facebook.com/kozaksystemband

Где и когда: Docker pub, 5 мая, 19.00

Docker pub, 5 мая, 19.00 Сколько: 375-550 грн

5 мая состоится очередная встреча украинской рок-группы Kozak System с киевскими поклонниками. По состоянию на 2020 год группа имеет пять записанных пластинок: «Шабля», «Пісні самонаведення», «Живи і Люби», «Не Моя» и «Закохані Злодії». Группа состоит из пяти музыкантов: Иван Леньо (вокал, аккордеон), Владимир Шерстюк (бас-гитара), Александр Демьяненко (гитара), Сергей Соловей (труба) и Сергей Борисенко (барабаны). За время своего существования Kozak System посетили с концертами 18 стран мира и бесчисленное количество украинских городов.

Тюльпаны на Певческом

Где и когда: Певческое поле, с 7 мая, 10.00

Певческое поле, с 7 мая, 10.00 Сколько: 25-100 грн

На 7 мая перенесли открытие выставки на Певческом поле. Но уже в эту пятницу вы сможете посетить поле в центре Киева с 700 тысячами цветущих тюльпанов. Над уникальными цветочными композициями работали десятки дизайнеров и агрономов, а всего было собрано более 30 сортов этого цветка. Кроме тюльпанов, в парке можно увидеть нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

Спектакль SALIDA CRUZADA – 8 шагов-танго

Куда пойти в Киеве 8 мая: спектакль SALIDA CRUZADA – 8 шагов-танго facebook.com/TheatrePechersk

Где и сколько: Киевский академический театр на Печерске, 8 мая, 18.00

Киевский академический театр на Печерске, 8 мая, 18.00 Сколько: 300 грн

Театралам тоже найдется занятие по душе – в Киевском академическом театре на Печерске покажут спектакль SALIDA CRUZADA. 8 шагов танго – соответствуют этапам отношений между мужчинами и женщинами – встреча, узнавание, близость ...

«Мы входим в любовь, как в танец, а танец - это схема, которая работает безотказно», – утверждает герой пьесы – учитель танго. Но люди, которые пришли танцевать – не ищут схему – они ищут любовь», - говорится в анонсе спектакля.

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