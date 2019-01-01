ТОП-5 книг о моде, которые нужно прочесть каждой

Книги о моде – это не только повествование об обратной стороне индустрии, но ещё и советы из уст ее основных представителей. Также в этих книгах Вы найдете вдохновение для стильных экспериментов.

“Chanel. Энциклопедия стиля“, Жером Готье

Читай также: Выезжаем на пикник: что взять с собой

Коко Шанель - главная фигура в моде ХХ века. Это не просто имя или бренд, а целая религия. Ее стиль является эталоном, а ее творения – классикой. Жером Готье собрал уникальные работы самых ярких фотографов. У книги дорогая бумага, эстетичный шрифт и очень качественные иллюстрации. Шикарный подарок для каждой модницы!

"Chanel. Энциклопедия стиля", Жером Готье pinterest.com

“Dior словарь моды“, Кристиан Диор

Эта книга была написана ещё в 1954 году, но со временем стала ещё больше востребованной. В этом поразительном произведении кутюрье делится советами, как стильно завязать шарф или постичь элегантную походку. Он учит женщин трем главным правилам создания гардероба: простоте, ухоженности и отменному вкусу. Краткий, но содержательный гид по женственности.

"Dior словарь моды", Кристиан Диор pinterest.com

“100 идей, изменивших моду“, Харриет Уорсли

Знали ли вы, что женщины начали выходить замуж в белом платье только лишь в конце ХIХ века? Что создателю бикини Луи Реару пришлось нанять стриптизершу для демонстрации смелого купальника перед публикой? При каких обстоятельствах произошел отказ от корсета, кто изобрел синтетические ткани, когда появились женские брюки? В книге вы найдете 100 объяснений революционных изменений в женской одежде с начала ХХ века и до наших дней.

"100 идей, изменивших моду", Харриет Уорсли pinterest.com

“Grace. Автобиография“, Грейс Коддингтон

Читай также: Шеф-повар Ковриженко признался: “Единственное, с чем нету проблем - это завтраки“

Правдивая история из первых уст от креативного директора журнала Vogue, в прошлом знаменитой модели Грейс Коддингтон. Ее считают лучшим стилистом в мире и одной из самых влиятельных фигур в fashion-индустрии. “Грейс гениальна. Никто не чувствует направление развития моды лучше. Я была на седьмом небе, когда она присоединилась к нашей команде“, – вспоминает Анна Винтур, главный редактор американского Vogue.

"Grace. Автобиография", Грейс Коддингтон pinterest.com

“Влиятельные модели: 50 женщин, изменивших вектор моды“, Найджел Баркер

Знаменитый британский фотограф и судья шоу “Топ-модель по-американски“ представляет вашему вниманию 50 моделей с 1940-х годов и до сегодняшнего дня. 200 великолепных фотографий сопровождаются занимательными историями из мира моды. На страницы книги попали Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Кара Делевинь и другие музы мировых дизайнеров.

"Влиятельные модели: 50 женщин, изменивших вектор моды", Найджел Баркер pinterest.com

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.