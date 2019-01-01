Готовимся быть во всеоружии, выезжая на пикник!

Выезжаем на пикник: что взять с собой pinterest.com

1. Советуем подготовить всю еду и напитки накануне. Вымойте и разложите по контейнерам продукты, которые запланировали взять на пикник.

Читай также: Как продлить жизнь срезанным цветам

2. Не берите продукты, которые легко раздавить или они могут помяться. Если на пикнике не обойтись без помидоров, -уложите их аккуратно в контейнер, сделав выбор в пользу томатов черри, которые удобно будет есть, не испачкавшись.

Выезжаем на пикник: что взять с собой pinterest.com

3. Отдавайте предпочтение легкой, нежирной пище.

4. Если хочется угостить всех салатом, разложите его в глубокие тарталетки – получится весьма красиво и удобно.

Выезжаем на пикник: что взять с собой pinterest.com

5. Используйте лёгкую многоразовую посуду для пикников и туризма или одноразовую картонную. Не забудьте про бумажные салфетки.

6. Не забудьте о деревянных шпажках, ведь они позволят сохранить руки чистыми.

Выезжаем на пикник: что взять с собой pinterest.com

7. Чистая питьевая вода – даже не обсуждается. В теплую погоду она лучше утоляет жажду, чем газированные напитки, да и полезнее в разы. И всегда можно будет что-то ополоснуть или помыть.

Выезжаем на пикник: что взять с собой pinterest.com

Читай также: Как навести порядок в шкафу

8. Приготовьте вкусные сандвичи с сыром, отварным или запечённым мясом, ветчиной, ломтиками огурца и листьями свежего салата. Немного соуса, нанесенного на хлеб, придаст пикантности закуске. Оберните их пергаментной бумагой и перевяжите тонкой веревочкой. Такие сандвичи не потеряют форму, их удобно будет хранить до выезда и брать в руки.

Выезжаем на пикник: что взять с собой pinterest.com

9. Для организации места для пикника используйте плед с непромокаемым нижним слоем. Он защитит вас от влажной земли и травы, подарив комфорт.

10. Мешки для мусора – маст-хэв. Мусор появится неизбежно. Сразу же организуйте пакет или контейнер, в который будут попадать все отходы вашего отдыха на природе и обязательно после окончания отвезите в ближайший мусорный бак.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.