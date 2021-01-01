5 лайфхаков: как навести порядок в шкафу

Даже в небольшом шкафу пространство можно использовать рационально. Читай, как сделать уборку в шкафу по правилам и решить проблему хранения одежды.

Порядок в шкафу навести довольно просто depositphotos.com

Проблема 1: В шкафу не хватает места, чтобы развесить одежду.

Что делать: Нужно убрать массивные вешалки и установить свободно стоящую полку, длину и высоту которой можно регулировать.

Храни мешочки с лавандой в шкафу, чтобы вещи приятно пахли depositphotos.com

Проблема 2: В закрытом пространстве одежда начинает неприятно пахнуть.

Что делать: Повесить в шкафу ароматные саше или разложить мешочки с лавандой. уменьшить количество вещей.

Для белья можно пошить мешочки или хранить его в специальных коробках depositphotos.com

Проблема 3: Невозможно аккуратно разложить белье.

Что делать: Для хранения белья подойдут тканевые мешки на завязках. Это удобный и эстетичный способ сэкономить пространство шкафа. Как вариант, можно купить специальный органайзер и разложить все по коробочкам.

Шарфы удобно хранить в коробках depositphotos.com

Проблема 4: Мелкие аксессуары занимают много места и часто теряются.

Что делать: Для хранения шарфов, поясов и галстуков используй ненужные коробки из-под обуви. Обклейте их красивой бумагой или тканью и подпишите.

Сумки можно вешать на крючки depositphotos.com

Проблема 5: Негде хранить сумки.

Что делать: Купите специальные крючки. На один такой крючок можно повесить сразу несколько сумок.

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