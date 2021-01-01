Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

5 лайфхаков: как навести порядок в шкафу

Комментариев: 0
Даже в небольшом шкафу пространство можно использовать рационально. Читай, как сделать уборку в шкафу по правилам и решить проблему хранения одежды.

Порядок в шкафу навести довольно просто
Порядок в шкафу навести довольно просто
depositphotos.com

Проблема 1: В шкафу не хватает места, чтобы развесить одежду.

Что делать: Нужно убрать массивные вешалки и установить свободно стоящую полку, длину и высоту которой можно регулировать.

Храни мешочки с лавандой в шкафу, чтобы вещи приятно пахли
Храни мешочки с лавандой в шкафу, чтобы вещи приятно пахли
depositphotos.com

Проблема 2: В закрытом пространстве одежда начинает неприятно пахнуть.

Что делать: Повесить в шкафу ароматные саше или разложить мешочки с лавандой. уменьшить количество вещей. 

Для белья можно пошить мешочки или хранить его в специальных коробках
Для белья можно пошить мешочки или хранить его в специальных коробках
depositphotos.com

Проблема 3: Невозможно аккуратно разложить белье.

Что делать: Для хранения белья подойдут тканевые мешки на завязках. Это удобный и эстетичный способ сэкономить пространство шкафа. Как вариант, можно купить специальный органайзер и разложить все по коробочкам. 

Шарфы удобно хранить в коробках
Шарфы удобно хранить в коробках
depositphotos.com

Проблема 4: Мелкие аксессуары занимают много места и часто теряются.

Что делать: Для хранения шарфов, поясов и галстуков используй ненужные коробки из-под обуви. Обклейте их красивой бумагой или тканью и подпишите.  

Сумки можно вешать на крючки
Сумки можно вешать на крючки
depositphotos.com

Проблема 5: Негде хранить сумки.

Что делать: Купите специальные крючки. На один такой крючок можно повесить сразу несколько сумок.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: гардероб, уборка, уборка в шкафу, полезные советы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь