5 лайфхаков: как навести порядок в шкафу
Проблема 1: В шкафу не хватает места, чтобы развесить одежду.
Что делать: Нужно убрать массивные вешалки и установить свободно стоящую полку, длину и высоту которой можно регулировать.
Проблема 2: В закрытом пространстве одежда начинает неприятно пахнуть.
Что делать: Повесить в шкафу ароматные саше или разложить мешочки с лавандой. уменьшить количество вещей.
Проблема 3: Невозможно аккуратно разложить белье.
Что делать: Для хранения белья подойдут тканевые мешки на завязках. Это удобный и эстетичный способ сэкономить пространство шкафа. Как вариант, можно купить специальный органайзер и разложить все по коробочкам.
Проблема 4: Мелкие аксессуары занимают много места и часто теряются.
Что делать: Для хранения шарфов, поясов и галстуков используй ненужные коробки из-под обуви. Обклейте их красивой бумагой или тканью и подпишите.
Проблема 5: Негде хранить сумки.
Что делать: Купите специальные крючки. На один такой крючок можно повесить сразу несколько сумок.
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