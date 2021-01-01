Берите на заметку подсказки, которые значительно облегчат уборку.

Лайфхак №1: все с собой

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Небольшой пластиковый ящик – незаменимый помощник во время генеральной уборки. Он избавит вас от необходимости ходить из комнаты в комнату за оставленными моющими средствами. Положите их в ящик, передвигаясь вместе с ним.

ТОП-5 лайфхаков для легкой уборки pinterest.com

Лайфхак №2: когда времени в обрез

Вымыть ванную комнату перед тем, как отправиться на работу, невозможно. Но вы можете использовать время с пользой для себя: утром залейте в туалет чистящую жидкость, а вечером пройдитесь по стенкам ершиком. Всего несколько минут – и об изнуряющей уборке в выходные можно забыть.

ТОП-5 лайфхаков для легкой уборки pinterest.com

Лайфхак №3: полный порядок

Чтобы упростить и ускорить процесс уборки, наведите порядок в тумбочке, где хранятся моющие средства. Повесьте крючки для резиновых перчаток, аккуратно сложите тряпки и щетки – так вам будет гораздо легче найти все необходимое.

ТОП-5 лайфхаков для легкой уборки pinterest.com

Лайфхак №4: сила цитрусовых

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А с помощью грейпфрута можно очистить ванну от известкового налета. Для этого разрежьте фрукт пополам и насыпьте соль на ту половину, которой вы будете чистить ванну. Всего несколько минут — и вы сможете наслаждаться образцовой чистотой и свежим фруктовым ароматом.

ТОП-5 лайфхаков для легкой уборки pinterest.com

Лайфхак №5: друг детства

Жирные пятна с дверных ручек и пластиковых поверхностей можно легко оттереть обычным ластиком. Потрите им как следует загрязненные места – и все засияет. Уборка дома еще никогда не была такой быстрой!

ТОП-5 лайфхаков для легкой уборки pinterest.com

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