ТОП-5 лайфхаков для легкой уборки
Лайфхак №1: все с собой
Читай также: Как отмыть дверцу духовки
Небольшой пластиковый ящик – незаменимый помощник во время генеральной уборки. Он избавит вас от необходимости ходить из комнаты в комнату за оставленными моющими средствами. Положите их в ящик, передвигаясь вместе с ним.
Лайфхак №2: когда времени в обрез
Вымыть ванную комнату перед тем, как отправиться на работу, невозможно. Но вы можете использовать время с пользой для себя: утром залейте в туалет чистящую жидкость, а вечером пройдитесь по стенкам ершиком. Всего несколько минут – и об изнуряющей уборке в выходные можно забыть.
Лайфхак №3: полный порядок
Чтобы упростить и ускорить процесс уборки, наведите порядок в тумбочке, где хранятся моющие средства. Повесьте крючки для резиновых перчаток, аккуратно сложите тряпки и щетки – так вам будет гораздо легче найти все необходимое.
Лайфхак №4: сила цитрусовых
Читай также: Что нельзя мыть в посудомоечной машине
А с помощью грейпфрута можно очистить ванну от известкового налета. Для этого разрежьте фрукт пополам и насыпьте соль на ту половину, которой вы будете чистить ванну. Всего несколько минут — и вы сможете наслаждаться образцовой чистотой и свежим фруктовым ароматом.
Лайфхак №5: друг детства
Жирные пятна с дверных ручек и пластиковых поверхностей можно легко оттереть обычным ластиком. Потрите им как следует загрязненные места – и все засияет. Уборка дома еще никогда не была такой быстрой!
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.