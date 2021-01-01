Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Огород на подоконнике: как вырастить базилик

Комментариев: 0
Базилик душистый, или огородный (Ocimum Basilicum) однолетнее травянистое растение семейства яснотковых. Как его вырастить на окне - читайте в нашей статье!
Огород на подоконнике: как вырастить базилик
Огород на подоконнике: как вырастить базилик
pixabay.com

В домашних условиях базилик на балконе, с одной стороны, предстает в виде украшения интерьера помещения, а с другой – очень даже полезной и главное вкусной травкой. Благодаря тому, что базилик «жизнь» на подоконнике переносит хорошо, вырастить его может каждый, кто желает иметь приятную на вкус и «симпатичную» на вид специю прямо возле дивана в своей комнате. 

Ветвящийся корень растения находится близко к поверхности почвы. Стебель у базилика прямой, также ветвящийся, оперен множеством листьев. Растение вырастает от 30 до 70 см. 

С чего начать?

Читай также: Как вырастить зелень на подоконнике

Перед посадкой семена базилика лучше всего прорастить. Это ускорит появление всходов и сделает их более устойчивыми к внешним воздействиям. Для этого семена кладут в теплое место со стабильной температурой около 40° C, завернув их во влажную марлю на несколько дней. Проросшие семена образуют вокруг себя прозрачную оболочку, которую не следует повреждать при посадке.     

Огород на подоконнике: как вырастить базилик
Огород на подоконнике: как вырастить базилик
pixabay.com

Засеваем в небольшие ящики в почву для рассады, слегка присыпаем сверху, увлажняем и накрываем прозрачным пакетом или пищевой пленкой, чтобы поддерживать влажность, этот метод проращивания зовется тепличным.

В теплом месте семена прорастают через 5-7 дней. 

Когда достигнут высоты 5 см, их можно аккуратно пересадить на постоянное место: в огород, ящик или другой контейнер. После появления 4-6 листьев, верхушку растения следует прищипнуть, чтобы оно разрасталось в ширину и кустилось.

Уход за кустами 

Все очень просто, нужно запомнить просто алгоритм:

  • Утренний полив, важно именно утро, один раз в сутки зимой и два раза в теплое время года. Земля должна быть влажной, но не более, а то растение заболеет.
  • Двухразовое рыхление почвы в течение недели для обогащения ее кислородом. При частом поливе земля вспушивается 3 раза.
  • Создание температурного режима в пределах 20-25°С.
  • Растение не любит перепадов температуры. Сквозняков быть не должно.

Огород на подоконнике: как вырастить базилик
Огород на подоконнике: как вырастить базилик
pixabay.com

Подкормка осуществляется по необходимости. В хорошо подготовленную почву удобрения не вносятся. Бедная минералами земля удобряется универсальными удобрениями, которые можно приобрести в любом хозяйственном маркете.

Своими красками и ароматом базилик будет радовать вас все лето, но если  вы хотите продлить ему жизнь, просто в начале осени перенесите ящик с балкона в комнату или пересадите несколько корней в цветочный горшок.  

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: растения, базилик, как вырастить, зелень
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь