Огород на подоконнике: как вырастить базилик
В домашних условиях базилик на балконе, с одной стороны, предстает в виде украшения интерьера помещения, а с другой – очень даже полезной и главное вкусной травкой. Благодаря тому, что базилик «жизнь» на подоконнике переносит хорошо, вырастить его может каждый, кто желает иметь приятную на вкус и «симпатичную» на вид специю прямо возле дивана в своей комнате.
Ветвящийся корень растения находится близко к поверхности почвы. Стебель у базилика прямой, также ветвящийся, оперен множеством листьев. Растение вырастает от 30 до 70 см.
С чего начать?
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Перед посадкой семена базилика лучше всего прорастить. Это ускорит появление всходов и сделает их более устойчивыми к внешним воздействиям. Для этого семена кладут в теплое место со стабильной температурой около 40° C, завернув их во влажную марлю на несколько дней. Проросшие семена образуют вокруг себя прозрачную оболочку, которую не следует повреждать при посадке.
Засеваем в небольшие ящики в почву для рассады, слегка присыпаем сверху, увлажняем и накрываем прозрачным пакетом или пищевой пленкой, чтобы поддерживать влажность, этот метод проращивания зовется тепличным.
В теплом месте семена прорастают через 5-7 дней.
Когда достигнут высоты 5 см, их можно аккуратно пересадить на постоянное место: в огород, ящик или другой контейнер. После появления 4-6 листьев, верхушку растения следует прищипнуть, чтобы оно разрасталось в ширину и кустилось.
Уход за кустами
Все очень просто, нужно запомнить просто алгоритм:
- Утренний полив, важно именно утро, один раз в сутки зимой и два раза в теплое время года. Земля должна быть влажной, но не более, а то растение заболеет.
- Двухразовое рыхление почвы в течение недели для обогащения ее кислородом. При частом поливе земля вспушивается 3 раза.
- Создание температурного режима в пределах 20-25°С.
- Растение не любит перепадов температуры. Сквозняков быть не должно.
Подкормка осуществляется по необходимости. В хорошо подготовленную почву удобрения не вносятся. Бедная минералами земля удобряется универсальными удобрениями, которые можно приобрести в любом хозяйственном маркете.
Своими красками и ароматом базилик будет радовать вас все лето, но если вы хотите продлить ему жизнь, просто в начале осени перенесите ящик с балкона в комнату или пересадите несколько корней в цветочный горшок.
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