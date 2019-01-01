ТОП-7 советов: как продлить жизнь срезанных цветов

Цветы в вазе - прекрасное, но недолговечное дополнением любого интерьера. Собрали несколько советов, как надолго сохранить свежесть срезанных цветов.

Как сохранить свежесть цветов pixabay.com

Для того, чтобы цветы в вазе простояли как можно дольше, необходимо следовать нескольким простым правилам.

Чистая ваза

Перед тем, как поставить цветы в воду, необходимо хорошо помыть вазу. Добавь в нее по столовой ложке пищевой соды и уксуса, и хорошо промой в теплой воде.

Если ежедневно менять воду и промывать вазу, то цветы простоят намного дольше.

Срез

Для того, чтобы ствол цветка лучше поглощал воду, его нужно обрезать под углом 45 градусов. Делать это нужно либо очень острыми ножницами, либо хорошо заточенным ножом, чтобы поверхность среза была гладкой.

Как сохранить свежесть цветов pixabay.com

Теплая вода

Цветы любят, когда их ставят в теплую воду – около 43 градусов. Но помещение, в котором стоит ваза, должно быть прохладным.

Слегка кислая среда

Цветы любят немного подкисленную воду. Если добавить в вазу полтаблетки обычного аспирина или лимонной кислоты на кончике ножа, то букет простоит намного дольше.

Ставить дальше от электрических приборов

Вазу со свежими цветами лучше ставить как можно дальше от электрических приборов. Во время работы они излучают тепло, а цветам это, как уже было сказано в третьем пункте, не нравится.

Как сохранить свежесть цветов pixabay.com

Ставить цветы подальше от фруктов

Наличие сахара – прекрасная среда для размножения различных бактерий. Если ваза с цветами стоит возле корзины с фруктами, существует риск того, что цветы могут стать добычей фруктовой мошки. К тому же, в процессе гниения фрукты выделяют этилен (особенно бананы, яблоки и киви), что может ускорить процесс гниения цветочных клубней.

Лак для волос

Лак для волос – еще одна небольшая хитрость, которая поможет цветам дольше сохранить презентабельный вид. Перед тем, как поставить свежие цветы в вазу, на них можно распылить обычный лак для волос (на расстоянии не менее 30 сантиметров от цветка).

Как сохранить свежесть цветов depositphotos.com

После распыления нужно дать лаку высохнуть (около минуты), и только после этого ставить цветы в воду.

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