10 самых модных сумок этого года

Ivona подготовила подборку самых модных сумок, которые будут на пике в 2021.

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Предлагаем начинать обновлять свой гардероб в соответствии с главными трендами: лучше всего начать с сумок. Во‑первых, они в образе сразу обращают все внимание на себя. А значит, это простой способ сделать стильным даже самый простой и базовый образ.

Во‑вторых, аксессуары — это всегда категория, на которую тратится больше всего денег, так что покупать их в последнюю очередь просто нельзя. И, наконец, сумки — всегда главные объекты желания для всех модниц. Так что предлагаем не затягивать и начать приобретать лучшие модели 2021-го года.

Сейчас в мире аксессуаров царят две противоположных тенденции. С одной стороны, по‑прежнему дико популярны миниатюрные сумочки. В первую очередь в лидеры выбились небольшие «багеты» в духе нулевых (как у Керри Брэдшоу в «Сексе в большом городе).

С другой же — активно набирает обороты прямо-таки противоположная тенденция. Все чаще и чаще на подиумах и в ленте инстаграма появляются преувеличенно объемные сумки — в основном тоуты, шопперы и хобо. Такие, куда поместится буквально все необходимое на каждый день — и даже больше. Поэтому взгляните на нашу подборку, где точно какой-либо из вариантов придется по душе.

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

Модные сумки 2021 pinterest.com

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