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Запреты дня 2 марта 2021: Чего категорически нельзя делать на Федора и Мариамну freepik.com

Во вторник, 2 марта 2021 года, православные христиане чтут память великомученика Феодора Тирона и праведной Мариамны.

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Что нельзя делать на Федора и Мариамну 2 марта 2021?

смотреть на ночное небо

заниматься рукоделием

носить темную одежду

покупать новую обувь

стричь волосы

супругам - спать отдельно

отправляться в путешествие.

Приметы на Федора и Мариамну 2 марта 2021

Святые Феодор и Мариамна канонизированы благодаря добрым делам при жизни. Однако при слиянии православной веры и славянской мифологии их образы приобрели негативный оттенок. Так великомученик Феодор Тирон стал Федором Тираном - раскаявшимся злодеем, а праведная Мариамна - Мариамной Кикиморой.

Несмотря на такую путаницу, в народе все же обращались к святым за помощью и защитой: к Федору - чтобы нашлись потерянные люди и вещи, к Мариамне - чтобы кикимора не “испортила“ младенцев и не запутала пряжу.

Ко Дню Мариамны подходит к концу зимний свадебный сезон. Незамужние девушки в этот день гадали на суженого: услышат ли они свадебные колокола в этом году?

Дурной приметой считалось на Федора и Мариамну увидеть падающую звезду, поэтому на ночное небо старались не глядеть, чтобы случайно не накликать на себя несчастья и тяжелые болезни.

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Другие праздники 2 марта 2021

Всемирный день психического здоровья подростков

Международный день спички.

Именины 2 марта 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Варнава (сын утешения), Марианна (принадлежащая Деве Марии, горькая благодать), Мария (любимая, горькая, госпожа), Марк (молот), Мина (лунный), Михаил (подобный Богу), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Порфирий (багряный), Пульхерия (красавица), Роман (римский), Федор (Божий дар) и Феодосий (данный Богом).

По католическому - Агнесса (непорочная), Ангела (вестница), Василий (царственный), Ираклий (прославленный герой), Карл (мужчина), Лука (светлый), Павел (малыш) и Януария (привратница, январская).

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