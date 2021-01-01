Лунный календарь на март 2021 года
Что нас ожидает по лунному календарю в марте 2021 года расскажет Ivona.
1 марта 2021 - убывающая Луна в Весах. Первый день весны окажется сумбурным и крайне непредсказуемым. Постарайтесь не отвлекаться от намеченной цели и не поддаваться на провокации.
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2 марта 2021 - убывающая Луна в Весах. Сегодня стоит проявить осторожность - активируются энергетические паразиты.
3 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. День творческой энергии и вдохновения. Расходуйте ресурсы с умом.
4 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Вдохновения и таланта мало, нужна еще капля трудолюбия. Посвятите день любимым хобби.
5 марта 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Прогулки, общение, новые знакомства и обмен опытом благотворно повлияют на ваше ближайшее будущее.
6 марта 2021 - убывающая Луна в Стрельце. Постарайтесь проявить активность в вопросах, решить которые вы мечтаете уже очень долго. Возможно, заветный хэппи-энд не за горами.
7 марта 2021 - убывающая Луна в Козероге. Со всех сторон позитивный день, наполненный хорошим настроением. Не упустите шанс изменить свою жизнь к лучшему.
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8 марта 2021 - убывающая Луна в Козероге. Попробуйте взглянуть на волнующую вас проблему под другим углом. Возможно, новая точка зрения укажет на необычное решение.
9 марта 2021 - убывающая Луна в Водолее. Мелкие неурядицы и всеобщая нервозность могут выбить из колеи, но вступать в конфликты не стоит. Это именно тот случай, когда выиграет отступивший.
10 марта 2021 - убывающая Луна в Водолее. Обратитесь за советом к старшим товарищам, коллегам или членам семьи. Даже простая душевная беседа пойдет вам на пользу.
11 марта 2021 - убывающая Луна в Водолее. Размышлять о собственных недостатках непросто и крайне неприятно. Но иногда этот делать нужно. Еще важнее - сделать правильные выводы и правильные шаги на пути к их устранению.
12 марта 2021 - убывающая Луна в Рыбах. Сегодня лучше побыть наедине с собой - нервы будут целее.
13 марта 2021 - Новолуние в Рыбах. Не стоит забывать о прошлом, но и зацикливаться на нем не стоит. Ваша задача: взять весь полезный опыт, и тщательно продумать, где же вы сможете применить его в будущем.
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14 марта 2021 - растущая Луна в Овне. День лучше посвятить отдыху и себе любимой.
15 марта 2021 - растущая Луна в Овне. Действуйте активно, но без агрессии. А если на это не хватает сил и уверенности, не смущайтесь попросить близких о помощи.
16 марта 2021 - растущая Луна в Овне. Держите свои мысли при себе. Сегодня их могут неверно истолковать, и тогда неприятностей не избежать
17 марта 2021 - растущая Луна в Тельце. Прислушайтесь к своей интуиции, но не забывайте и про здравый смысл.
18 марта 2021 - растущая Луна в Тельце. Сегодня вам будет сопутствовать успех, поэтому лучше распланировать день заранее, дабы не упустить такой шанс.
19 марта 2021 - растущая Луна в Близнецах. Абсолютно все, сказанное вами, будет иметь последствия. Поэтому выбирайте слова тщательнее, чтобы не прогневить Вселенную.
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20 марта 2021 - растущая Луна в Близнецах. День прощения. Оставьте обиды позади, и покайтесь перед теми, кого обидели сами.
21 марта 2021 - растущая Луна в Близнецах. Упаднические настроения и повышенная эмоциональная раздражительность так и будет провоцировать на конфликт по любой мелочи. Лучше проведите этот день в уединении.
22 марта 2021 - растущая Луна в Раке. Нейтральный день: каждое действие будет ожидать вполне предсказуемый результат.
23 марта 2021 - растущая Луна в Раке. Даже если вам кажется, что море по колено и небо по плечу, постарайтесь свое вдохновение и порывы направить в полезное русло: работу, благотворительности или творчество.
24 марта 2021 - растущая Луна во Льве. Посвятите день помощи близким и/или нуждающимся.
25 марта 2021 - растущая Луна во Льве. Откройте душу новому опыту и впечатлениям.
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26 марта 2021 - растущая Луна в Деве. Сегодня стоит принять решение, которые вы откладывали уже давно.
27 марта 2021 - растущая Луна в Деве. Планировать будущее станет гораздо проще, если вы обратитесь к самоанализу. Здоровая самокритика еще никому не помешала.
28 марта 2021 - Полнолуние в Весах. Отдых во всех его проявлениях – лучший способ провести этот день.
29 марта 2021 - убывающая Луна в Весах. Авантюры и приключения будут манить вас к себе. Отказываться или соглашаться - решать только вам. Сегодня можно найти то, что ищете. Но то ли это, что вам нужно на самом деле?
30 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Как аукнется, так и откликнется - закон, который сегодня работает без осечек.
31 марта 2021 - убывающая Луна в Скорпионе. Не бойтесь проявлять решительность. Удача любит смелых!
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