Главные приметы и запреты дня.

Запреты дня 26 февраля 2021: Чего категорически нельзя делать на Мартинианов день freepik.com

В пятницу, 26 февраля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Мартиниана Кесарийского.

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Что нельзя делать на Мартинианов день 26 февраля 2021?

ругаться

решать денежные вопросы

давать и брать взаймы

рукодельничать

отказывать в помощи

стричь волосы

совершать крупные покупки

ссориться

петь

заплетать волосы.

Приметы на Мартинианов день 26 февраля 2021

Святой Мартинина - покровитель семейных уз. К нему обращаются об укреплении союза между супругами и защите от соблазнов. Поэтому на Мартинианов день часто собирались семейные пары (особенно молодожены) на вечерние посиделки, где могли обсудить свои проблемы, поделиться опытом и послушать советы старших.

Также 26 февраля - день поминовения усопших. Существует традиция в ночь на 26 февраля окликать звезды, если небо ясное. Считается, что они - глаза умерших родственников, которые наблюдают за нами. Если их окликнуть, они подарят особую зоркость вашим глазам, а их дух придет на помощь в трудную минуту.

В народе верили: кто на Мартинианов день водой обольется, тот скоро о себе множество сплетен услышит.

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Другие праздники 26 февраля 2021

Международный день неторопливости

Всемирный день фисташек

Международный день борьбы с издевательствами.

Именины 26 февраля 2021

День ангела по православным святцам отмечают Анисим (благодетельный), Анна (благосклонная), Артем (невредимый), Василий (царственный), Вера (вера), Владимир (владеющий миром), Гавриил (сила Божья), Евгений (благородный), Зосима (живой), Зоя (жизнь), Иван (благодать Божья), Ирина (мир), Леонтий (львиный), Мартин (марсов), Михаил (подобный Богу), Никандр (побеждающий людей), Николай (побеждающий народ), Павел (малыш), Парфений (целомудренный), Присцилла (древняя), Светлана (светлая), Семен (услышанный Богом), Сильвестр (лесной), Степан (венец), Тимофей (почитающий Бога) и Юстиниан (справедливый).

По католическим - Александр (защитник), Андрей (мужественный), Виктор (победитель), Денис (посвященный Дионису), Изабелла (Богом я клянусь), Иларий (радостный), Клавдий (хромой), Нестор (возвратившийся домой), Павла (маленькая, скромная), Порфирий (багряный), Роберт (блестящий от славы) и Феликс (счастливый).

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