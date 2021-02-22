Гороскоп на 22 февраля 2021 года

У кого благоприятное время для отпуска, читай в ежедневном гороскопе от Ivona.

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Гороскоп (астрологический прогноз) на 22 февраля 2021 года (22.02.2021) для всех знаков Зодиака расскажет, кому сейчас нужно особенно уделить время физическим нагрузкам.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Овен

Никаких неприятностей не ожидается. Шансов для того, чтобы доставить себе удовольствие, у вас будет великое множество.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Телец

В этот понедельник, 22 февраля, вас ожидают непредсказуемые повороты судьбы. Если пригласят на увеселительные мероприятия – сходите.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Близнецы

Близнецы, у вас сейчас не лучший период, чтобы брать на себя повышенные обязательств. У многих первый рабочей день новой неделе будет легким.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Рак

Представителям этого знака Зодиака можно не волноваться – звезды не сулят вам проблем и конфликтов. Уделите время физической активности.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Лев

Постарайтесь не сильно нагружать себя на работе, поищите возможности разнообразить свой досуг. Пересмотрите гардероб, возможно, его стоит обновить.

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Гороскоп на 22 февраля 2021 Дева

Если к каким-либо делам у вас не будет лежать душа, то отложите решение этих вопросов на несколько дней. Сейчас благоприятное время, чтобы оформить отпуск.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Весы

Весы, обратите внимание на свое здоровье. И если почувствуете даже легкое недомогание, не игнорируйте сигналы организма. В личной жизни - без изменений.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Скорпион

Удача в этот день на вашей стороне – многое успеете. Запланируйте досуг, который принесет вам удовольствие и разгрузку.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Стрелец

Звезды вам обещают хорошее настроение и поток творческих идей. Надежной опорой и поддержкой будет мир и покой в семье.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Козерог

Козероги, у вас намечается плодотворный период, так что не стоит волноваться, что многое не успеете. Общайтесь больше и чаще – это ключ к успеху! Именно так, вы найдите новые полезные знакомства.

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Гороскоп на 22 февраля 2021 Водолей

Некоторые Водолеи могут переоценить свои старения на работе, не попадайтесь на глаза шефу в таких случаях. В остальном же у вас все хорошо. В амурных делах закипят страсти.

Гороскоп на 22 февраля 2021 Рыбы

Рыбам в понедельник рекомендовано сдерживать эмоции, иначе можете незаслуженно обидеть тех, кто находится рядом с вами. Пересмотрите свои вредные привычки!

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