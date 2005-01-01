ТОП-5 фильмов февраля от актера Ильи Прокопива

Любимые фильмы актера для нескучного февраля!

Сделать свой вечер уютным и по-настоящему теплым можно при помощи хороших фильмов! Именно так считает актер сериала “Швидка” на канале НЛО TV Илья Прокопив. Актер поделился своим списком из пяти любимых фильмов, которые идеально подходят для просмотра в февральские морозы!

“Меч короля Артура“

США, 2017

"Меч короля Артура", 2017 Пресс-служба

Это просто обязательный к просмотру фильм от режиссера Гая Ричи. Я люблю исторические фильмы, а еще мне нравится фирменный стиль Ричи, который не спутаешь ни с кем другим. Этот фильм не такой “жесткий”, как знаменитый “Большой куш” или “Карты, деньги, два ствола”. Поэтому советую его смотреть всем - даже, если вы не фанат криминальных боевиков.

“Джентльмены”

США, 2019

"Джентльмены", 2019 Пресс-служба

Как вы уже поняли, я люблю работы Гая Ричи. “Джентельмены” - замечательный фильм, где прекрасно все: картинка, сюжет, диалоги, игра актеров. Я люблю этот британский стиль, который Гай Ричи постоянно транслируют в своих картинах: даже криминальные разборки здесь происходят с особенным стилем и элегантностью!

“Ирландец”

США, 2019

"Ирландец", 2019 Пресс-служба

Об очередной шедевре Мартина Скорсезе, где главную роль исполнил несравненный Роберт Де Ниро, не слышал только ленивый. Криминальная драма, рассказывающая историю мафиозного клана, никого не оставит равнодушным. После выхода этого фильма некоторые зрители критиковали его за медлительность (как-никак, больше трех часов времени!), но, поверьте, он того стоит!

“Константин”

США, 2005

"Константин", 2005 Пресс-служба

Мистический триллер “Константин” - это уже почти классика голливудского кино. Но кто сказал, что фильмы начала 2000-х хуже современных? Тем более, когда в главной роли сам Киану Ривз!

Мне в этом фильме очень нравится переплетение сюжетных линий, поэтому каждый раз смотрю его, как в первый - и вам советую!

“Доспехи Бога 3”

Китай, 2012

"Доспехи Бога 3", 2012 Пресс-служба

Этот фильм идеально подходит для просмотра в кругу семьи. А еще для всех фанатов Джеки Чана, которым я являюсь! Обожаю Джеки, а этот фильм один из последних в этой серии, поэтому у вас не будет ощущения просмотра классики. Много боевых сцен, много юмора и особенная легкость, которая есть во всех фильмах с участием Джеки Чана, вам обеспечены.

А теперь внимание - бонус для тех, кто дочитал до этого момента!

Если у вас очень плохое настроение, и вы думаете, что все в жизни плохо, тогда посмотрите мой любимый фильм “В погоне за счастьем“. Считаю, это один из лучших фильмов с Уилл Смитом. А еще - это тот самый фильм, который поднимет вашу мотивацию и придаст уверенности в своих силах.

"В погоне за счастьем", 2006 Пресс-служба

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