С помощью этих советов, вы сможете привнести новые краски в вашу интимную жизнь .

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Согласитесь, когда что-то очень нравится, всегда хочется, чтобы это продолжалось как можно дольше. Секс с любимым человеком — не исключение.

Сексологи рассказали, какие эффективные способы могут продлить удовольствие в постели.

Секс-игрушки

Использование игрушек в постели положительно сказывается как на времени, так и на желании. По мнению ученых - дело в эффекте новизны. Все, что приелось, тянется долго и скучно, а вот новая деятельность захватывает и увлекает. Новые впечатления гарантированы!

5 способов продлить удовольствие в постели freepik.com

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Ролевые игры

Красная шапочка и волк? Или, может, кхалиси и Джон Сноу? Выбирайте вариант на свой вкус — и включайтесь в игру. Прелюдия позволяет не только растянуть общее удовольствие от процесса, но и сделать его более запоминающимся.

5 способов продлить удовольствие в постели freepik.com

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Экспериментируйте с позами

Один из самых простых способов сделать секс дольше и лучше — эксперименты с позами. Не спешите повторять акробатические трюки из порнофильмов, это может быть травмоопасно. Поиграть с позами можно с помощью советов из Камасутры – книга кладезь философии секса и наслаждения.

5 способов продлить удовольствие в постели freepik.com

Учитесь никуда не спешить

Нет ничего более захватывающего, чем останавливаться в процессе, чтобы насладиться моментом. Паузы — важная часть тантрического секса. Удовольствием приятно растянуть. время от времени дистанционируйте друг от друга.

5 способов продлить удовольствие в постели freepik.com

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Делайте упражнения

Мышцы тазового дна — один из главных секретов продолжительного секса, так считают профессиональные сексологи. Так что девушкам можно попробовать разнообразить свои тренировки с упором на интимные мышцы. Всю подробную информацию о секс-гимнастике: как укрепить интимные мышцы – читайте на Ivona.

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