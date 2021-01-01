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Ксения Мишина показала пляжное фото с пикантной деталью

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Актриса Ксения Мишина заинтриговала авторством снимка в мокром купальнике .

Мишина засветила грудь в мокром купальнике
Мишина засветила грудь в мокром купальнике
instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая отдыхает с женихом и сыном в Доминикане, показала фото в мокром купальнике. Звезда предложила подписчикам угадать, кто из родных сделал такой снимок.

Фото появилось в Инстаграм.

В кадре Ксения позирует по пояс в воде. Фото сделано в необычном ракурсе - голова Ксении кажется непропорционально большой. Мокрый верх от купальника “просветил“ грудь актрисы.

Давайте все таки решим круто фоткает @ellert_a или нет ?😂, - написала Мишина.

Мишина засветила грудь в мокром купальнике
Мишина засветила грудь в мокром купальнике
instagram.com/misha.k.ua

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Теги: Ксения Мишина, фото в купальниках, пикантное фото звезд
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Источник: Ivona

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