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19-летняя внучка Ротару снялась в эффектном образе без белья

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Соня Евдокименко позировала в майке, засветив грудь.

Внучка Ротару засветила грудь без белья
Внучка Ротару засветила грудь без белья
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка легендарной артистки Софии Ротару - начинающая певица, модель 19-летняя Соня Евдокименко очаровала сеть эффектным образом. Несмотря на простоту наряда, он оказался весьма запоминающимся и даже пикантным.

Фото Соня добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в белой облегающей майке, которая очертила грудь. На фото видно, что Соня Евдокименко не надела под наряд белье.

Образ дополнили солнцезащитные очки с круглыми стеклами.

Ветер перемен.
Как вы привыкаете к новой реальности? Что позитивного находите в этом? - написала Соня.

Внучка Ротару засветила грудь без белья
Внучка Ротару засветила грудь без белья
instagram.com/iamsofiaeve

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Теги: внучка Ротару, соня евдокименко, грудь, фигура звезд
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Источник: Ivona

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