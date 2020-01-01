19-летняя внучка Ротару снялась в эффектном образе без белья
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Внучка легендарной артистки Софии Ротару - начинающая певица, модель 19-летняя Соня Евдокименко очаровала сеть эффектным образом. Несмотря на простоту наряда, он оказался весьма запоминающимся и даже пикантным.
Фото Соня добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в белой облегающей майке, которая очертила грудь. На фото видно, что Соня Евдокименко не надела под наряд белье.
Образ дополнили солнцезащитные очки с круглыми стеклами.
Ветер перемен.
Как вы привыкаете к новой реальности? Что позитивного находите в этом? - написала Соня.
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