Узнайте, почему медики советуют обязательно пить воду во время тренировок .

Как правильно пить во время тренировок, чтобы похудеть freepik.com

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Многие всегда берут с собой бутылку с водой на тренировку, ведь во время физических упражнений можно потерять с потом более литра жидкости, которую необходимо восполнять.

Специалисты в области здоровья отмечают, что, как правило, именно девушки, стараются не пить во время занятий, намереваясь поскорее похудеть.

Но медики говорят, что это может привести к сгущению крови и повышенной нагрузке на сердце и почки. К тому же, есть риск обморока.

Как правильно пить во время тренировок, чтобы похудеть freepik.com

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Почему так важно пить воду во время тренировок? Вода необходима для расщепления жиров. Некоторые представители медицины считают самым лучшем «растворителем» жира именно воду.

Что будет, если не употреблять воду во время тренировок? По мнению экспертов, нехватка воды значительно влияет на снижение работоспособности и эффективности проведенного времени в фитнес зале.

Как правильно пить во время тренировок, чтобы похудеть freepik.com

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Важно понимать, что обезвоживание в целом повышает восприимчивость к инфекциям и аллергическим реакциям.

Но не стоит думать, что воду нужно пить в больших количествах. Если вы пьете много воды во время занятий спортом – это вредно для работы сердца. Лучше всего пить по глотку, и именно воду, а не сладкие газированные напитки, энергетики. Вода должна быть теплой. Закончили тренировку – выпейте стакан воды, но не залпом.

Как правильно пить во время тренировок, чтобы похудеть freepik.com

Некоторые для спортивного питания выбирают специальные напитки. Они не несут вреда здоровью, эти напитки помогают оптимизировать обмен воды в организме и восполнить соли калия, кальция, магния и железа. Главное, не злоупотреблять, иначе спровоцируете нарушение баланса минеральных веществ.

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