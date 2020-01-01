Приметы и запреты последнего дня уходящего года.

Запреты дня 31 декабря 2020: Чего категорически нельзя делать на Модестов день freepik.com

В четверг, 31 декабря 2020 года, наступает канун Нового года.

По православному церковному календарю чтят святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского, по народному календарю отмечают Модестов день.

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Что нельзя делать на Модестов день 31 декабря 2020?

ссориться и обижаться

заниматься рукоделием и работой по дому

играть в азартные игры

давать или брать деньги в долг

бить посуду

отказывать в гостеприимстве.

Приметы на Модестов день 31 декабря 2020

На Модестов день в народе устраивались братчины - мужские посиделки. Также гадали на будущий год. Святой Модест считается покровителем домашнего скота, поэтому в первую очередь ему молились о здоровье животных.

Сны в ночь на 31 декабря показывают, что именно мешает вам в жизни добиться успеха. Правильно истолковав сновидение, вы можете получить наставление о том, как измениться к лучшему.

Именины 31 декабря 2020

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По православным святцам День ангела отмечают Вера (вера), Виктор (победитель), Владимир (владеющий миром), Георгий (земледелец), Елизавета (Богом я клянусь), Зоя (жизнь), Иван (благодать Божья), Илья (Бог мой Господь), Клавдий (хромой), Марк (молот), Мартын (посвященный Марсу), Михаил (подобный Богу), Модест (скромный), Николай (побеждающий народ), Севастьян (священный), Сергей (высокородный), Семен (услышанный Богом), София (мудрость), Софроний (разумный), Фаддей (сердечный), Федор (дар Божий), Флор (процветающий) и Фока (тюлень).

По католическим - Алан (скала), Екатерина (непорочная), Иллария (радостная), Корнилий (рог), Мелания (темная), Павлина (маленькая, скромная), Петр (скала, камень), Сабин (сабинянин), Сильвестр (лесной), Стефан (венец) и Фабиан (принадлежащий Фабию).

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