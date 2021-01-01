С кем встретить 2021 год по знаку Зодиака
Овен
Овны, вам стоит встретить Новый год с людьми, так или иначе связанными с вашим профессиональным поприщем или являющимся потенциальными деловыми партнерами, а по совместительству вашими друзьями или хорошими знакомыми. Общение за столом может вдохновить вас на прибыльные проекты. Если в компании будет Телец, то счастье в новом году вам точно гарантировано!
Телец
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Представителям этого знака Зодиака рекомендуется провести ночь с 31 декабря на 1 января вдвоем с любимым человеком. Для тех, кто еще не в паре, есть альтернативные варианты – люди, симпатизирующие вам. Это могут быть как друзья, знакомые, так и коллеги. Кстати, к этому списку подойдут родственники, дарящие чаще остальных подарки.
Близнецы
Близнецам стоит подойти к этому вопросу очень внимательно, потому что лучшим спутником для встречи Нового года будет человек, который обладает финансовой грамотностью. Он сможет вас направить в нужное прибыльное русло в новом 2021 году. Не исключено, что один из родителей или родственников является именно таким человеком.
Рак
Вам желательно встречать Новый год с теми, кто от вас так или иначе зависит, кому просто необходима ваша поддержка, кто тесно с вами связан и на эмоциональном, и на каком-то другом, более утилитарном уровне. Например, люди которым вы помогаете, младшие деловые партнеры, ученики. Ощущение нужности выступит в роли магнита на удачу. Подойдите к вопросу скрупулезно, и тогда успех будет с вами весь 2021 год!
Лев
Львам стоит встретить этот Новый год с теми, кто вам дорог, кому вы делаете подарки, и кто вас вдохновляет и направляют во всех начинаниях. Такое общество в новогоднюю ночь сформирует поток позитивных событий, настроитесь на важные достижения.
Дева
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Девам новый 2021 год рекомендовано встретить с людьми, снабжающими какими-то благами, кто делится разными ресурсами, и это становится для вас стартовой площадкой для каких-либо начинаний — профессиональных, творческих, даже бытовых. Но, помните, что вы также должны выразить им свое признание и благосклонность.
Весы
Присмотритесь к своему окружению. Там явно есть те, кто считает вас удивительной и привлекательной, кто регулярно поднимает самооценку и своими комплиментами подталкивает вас к новым свершениям. Скорее всего, новогодняя ночь не станет исключением, и вы также услышите в свой адрес много приятных слов. Это придаст вам уверенности, и в новый 2021 год вы войдете радостной, и с приподнятым настроением.
Скорпион
Скорпионы, вам желательно встретить Новый год с теми, кто не зациклен на ваших отличительных чертах характера. Вы для этих людей такой, какой вы есть. Они вас любят и не указывают на моменты, с которыми они не согласны. Как правило, это окружение – родители, родственники или верные друзья.
Стрелец
Вам стоит встретить Новый год с теми, кто уже однажды (или не единожды) помогал вам взойти на вершину успеха, кто был рядом с вами в самые значимые для вас моменты личностного триумфа, кто является для вас, если и не залогом победы, то, по крайней мере, верным оруженосцем, сделающий все, чтобы она состоялась. С такой компанией не страшно идти в 2021-й, ведь они ваша опора.
Козерог
Ваш идеальный партнер для встречи Нового года тот, кто не претендует на ваше место под солнцем и не выступает соперником в чем-либо. Именно бескорыстные отношения в 2021-м сыграют в вашей жизни и в карьере немаловажную роль, больше всего помощи вы получите от тех, кто ничего не будет ждать взамен.
Водолей
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Водолеям идеально подойдут люди, которые обладают коммерческой жилкой. Те, с кем можно задумать какой-то интересный проект в 2021 году и смело его реализовать. Если в вашей компании за новогодним столом будет хотя бы один такой человек, то у вас есть все шансы на успех. Не упускайте возможности за бокалом игристого пообщаться с этим человеком.
Рыбы
Рыбам стоит встретить Новый год с теми, кого вы регулярно вдохновляете на финансовые, карьерные, личностные и творческие свершения. Такой союз даст вам в 2021-м приятные победы и хорошую выручку. Кроме того, вас посетят дельные мысли, которые можно будет неплохо реализовать в новом году.
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