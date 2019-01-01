Поздравь близких с Новым годом 2020 на украинском языке в прозе - трогательные слова найдут путь к сердцу родных.

Вовремя подобрать нужные слова - особый талант, которым обладает, увы, не каждый. А так хочется на Новый год пожелать своим близким лишь самого лучшего! Как поздравить с новогодними праздниками друзей, семью и коллег на украинском языке в прозе, расскажет Ivona.

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У зв'язку з новою хвилею світової кризи і жорсткою економією особистих заощаджень, однією СМСкою вітаю Вас з Новим Роком, Різдвом, Днем Закоханих, 8 Березня, Паскою, 1 та 9 травня, Днем Конституції, Днем Незалежності, Днем Народження, Родинами, Хрестинами, Річницями і т. д.! Дана СМС дійсна протягом 2020 року та наступні три роки!

Поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе pinterest.com

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Цього року ми пережили безліч переломних подій, які обов'язково залишаться в нашій пам'яті. Нехай Новий Рік принесе нам нові сили для втілення самих амбітних планів і звершень. Спасибі за те, що ви були і залишаєтеся з нами. Щастя, здоров'я і благополуччя вам і вашим родинам!

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Поздоровляю з Новим Роком! Бажаю 12 місяців здоров‘я, 52 тижні щастя, 366 днів блага, 8784 годин удачі, 527040 хвилин успіху і 31622400 секунд кохання!

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Шановні колеги! Прийміть сердечні вітання з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача!

Поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе pinterest.com

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Зустріч Нового року - це дивовижна пора, завжди хвилююча і завжди радісна.Тому дозвольте від щирого серця привітати вас з наступаючим Новим роком та Різдвом і побажати міцного здоров’я і натхнення, родинного щастя та добробуту, затишку і тепла, здійснення надій та бажань! Вітаємо вас з Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо вам міцного здоров’я, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай рік Новий буде для вас багатим на добро, щедрим на успіхи і вдачі! Бажаю, щоб ваша праця завжди була потрійною і корисною, а успіхи - вагомими та переконливими! Прийдешній рік хай буде світлим, щасливим та мирний, а Різдво Христове наповнить серце любов’ю, надією і вірою! Щастя вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім’ї. Тепла і світла в вашій оселі!

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Від усієї душі вітаю всіх з наступаючим Новим роком! Хочу побажати вам бути найщасливішими, найкрасивішими, єдиними і коханими, талановитими і мудрими, багатими і молодими. Коли стрілки годинника зійдуться в 12 - загадайте своє найзаповітніше бажання і нехай воно обов`язково здійсниться! Новий рік - це казкове свято і ми самі можемо стати чарівниками в ньому,

повірте у свій успіх і перемогу! Бажаю вам від щирого серця завжди бути на висоті

і легко долати ті вершини, яких ви прагнете досягти в житті!

Поздравления с Новым годом на украинском языке в прозе pinterest.com

Ранее мы рассказывали, что подарить на Новый год (бюджетные варианты подарков).

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